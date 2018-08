Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Alpbahu da je njegov posao da stane u zaštitu Srba, Srbije i Republike Srpske.

Arhiv / 24sata.info

On je rekao da se na Evropskom forumu u Alpbahu pokazalo da je, i 25 godina poslije sukoba u bivšoj SFRJ, Srbija "glavna tema i glavna meta", i da je ponosan što je stao u odbranu Srbije i srpskog naroda.



"Izgleda da svi imaju totalnu amneziju i zaboravljaju Prvi i Drugi svjetski rat, pa i sukobe u bivšoj SFRJ i ogromne srpske žrtve koje su dramatično veće nego svih drugih, te je glavna tema šta su Srbi uradili u Republici Srpskoj, kakva je to tvorevina, kao i druge neistine", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.



On je istakao da "ne spori da Srbi nisu bili anđeli", ali da je njegov posao da stane u zaštitu i Srbije i Srba, u ovom slučaju i Republike Srpske, i da pokaže "kako je to igrati se emocijama i kako je lako sa njima se igrati", kao što je to učinio na sinoćnjem panelu, prenijela je Radio-televizija Srbije.



Vučić je rekao da je devetoro mladih Srba na njegove riječi počelo da tapše, jer su poslije decenija ponižavanja na svakom mjestu osjetili konačno da neko smije da dođe i brani srpski narod i državu.



Predsjednik Srbije je poručio da je ponosan što je to smio, htio i mogao da učini.



On je naveo da je spremio dva govora za jučerašnje izlaganje na "Političkim razgovorima" na Evropskom forumu u Alpbahu - jedan o problemima na Balkanu, a drugi o proširenju EU, ali da od toga nije mogao da iskoristi ni rečenicu, jer je sve bilo tako organizovano da i 25 godina poslije sukoba Srbija i dalje bude glavna meta.



Vučić je, povodom izjave britanskog ambasadora u Beogradu Denisa Kifa da je "svaka promjena granica rizična i opasna", postavio pitanje zašto je onda Kif mijenjao granice 2008. godine.



"Zašto je mijenjao granice Srbije 2008. godine? Hoće li da odgovori na to pitanje? Za Srbe je donijelo ogroman rizik i cijenu to što ste mijenjali granice 2008. godine , što ste urušavali Srbiju 1999. godine, a za to ćete da nađete opravdanje u humanitarnoj katastrofi, i što ste mijenjali opet granice 1991. i 1992. godine", rekao je Vučić.







(24sata.info / NN)