U Hrvatsku stigla je velika promjena vremena. U većem dijelu zemlje pada obilna kiša, a temperature su se spustile za preko 10 Celzijevih stupnjeva.

Foto: 24sata.info

Dijelove zemlje tijekom noći su poharale i jake oluje, a najgore je bilo u Istri.

U Istarskoj županiji evidentirana su 24 događaja uzrokovana obilnim oborinama, jačim vjetrom i grmljavinom: četiri udara groma (udar groma u mušku osobu (str. državljanin) u kampu Bijela Uvala kod Poreča koja je prevezena sanitetskim prijevozom u OB Pula; udar groma u osobno vozilo na cesti od Vozilići prema Labinu bez ozlijeđenih osoba; udar groma u kuću u Kašteliru kod Poreča bez ozlijeđenih osoba i udar groma u trafostanicu HEP-a u općini Raša, što je izazvalo požar i prekid opskrbe el. energijom na čitavoj Labinštini).



Bez opskrbe el. energijom osim Labina bili su dijelovi Poreštine, Novigrada, Buja i Umaga. Zaprimljeno je 7 dojava o palim stablima na kolnik na području Umaga i Poreča. Vatrogasci Umaga i Poreča imali su četiri tehničke intervencije uklanjanja stabala koja su pala na vozila i jedno ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija (u Umagu).



Od 20.50 do 23.00 h zaprimljene su sljedeće dojave građana uzrokovane nevremenom u Istarskoj županiji. Dva udara groma u stablo, jedan u Vrsaru u ulici Rade Končara i jedan kod mjesta Čipri na području Pazina. Dvije tehničke intervencije JVP Poreč zbog ispumpavanja vode iz prizemnih prostorija u OŠ Poreč i u naselju Špadići. Na području Pule i Peroja iskočilo je nekoliko šahtova iz ležišta, a na cesti Vodnjan-Bale je palo stablo na prometnicu. Bez električne energije bilo je više sela u okolici Marčane do 6.03, područje Kanegre do 23.30, a još je bez el. energije nekoliko sela na području općine Svetvinčenat, javlja Glas Istre.



U Dubrovniku preusmjereni avioni



U ranim jutarnjim satima jako nevrijeme pogodilo je i jug Jadrana. Na području Dubrovnika u manje od dva sata palo je preko 40 litara kiše, što je dovelo do poplava u gradu.



Osim brojnih odrona na cestama, poplutale su uvijek iste točke u gradu – Vojnović kraj Dječjeg vrtića Palčica i Kantafig, gdje voda prodire čak i u autobuse Libertasa dok je jedno vozilo zbog količine vode zapelo na cesti, javlja DuList.



Iz Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci ističu za DuList kako imaju jednu intervenciju ispumpavanja kuće u Saroj Mokošici.



Problema je bilo i u zračnom prometu. Tri avionske linije iz Rima, Atene i Istanbula preusmjerene su u druge zračne luke.



Noćas 17.000 udara munja iznad Istre i Kvarnera



Novi val grmljavinskih pljuskova s jugozapada u subotu kasno navečer zahvatio je Istru otkuda se proširio dalje na Kvarner.



Prema javljanju s terena najžešće je bilo na Poreštini gdje je kiša padala silovitim intenzitetom. Ceste su se lokalno pretvorile u prave bujice, a u samom Poreču voda je izbijala šahtove.



Do ponoći najviše kiše u Istri palo je u Umagu, čak 61 mm. Svakako valja istaknuti i Pulu gdje je nakon dugo vremena pala konkretnija kiša. Meteorološka postaja Borik na sjeveru grada zabilježila je 27 mm, javlja Istramet.



Obilna kiša sinoć je pala i na otoku Krku. U samom gradu Krku zabilježeno je od 38 do 45 mm, a u Ponikvama 40 mm.

(24sata.info / Index)