Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Ekonomskom forumu u Alpbachu u Austriji izjavio je da međunarodna zajednica treba da dopusti Srbima i Albancima da pokušaju sami da riješe problem na Kosovu.

Foto: 24sata.info

Kako je rekao, ako se dođe do rješenja to bi bilo od suštinskog značaja za cijeli Balkan, "nešto o čemu nismo mogli da sanjamo dugo vrijeme" prenio je B92.



I predsjednik Kosova Hašim Thaci pozvao je međunarodnu zajednicu da podrži rješenje do kojeg bi se došlo dijalogom, poručivši da ono nikoga neće ugrožavati.



“Razumijemo da imate sopstveni interes, ali koje su granice Srbije ili Kosova. Mi Kosovo smatramo prema Ustavu i Rezoluciji UN 1244 kao dio Srbije, a oni se smatraju nezavisnom državom. Gdje su granice? Ko će da nam pomogne? Pola svijeta, uključujući i Austriju, kaže Kosovo je nezavisna država, a druga polovina, uključujući pet članica EU, Kina, Rusija, Argentina, Meksiko, pola islamskog svijeta priznaje samo Srbiju. Kako da rešimo problem?“, upitao je Vučić



Vučić je podsjetio da je hiljadu puta rekao da Srbija poštuje i da će poštovati teritorijalni integritet BiH.



Tači je kazao da je veliko dostignuće za region što je dijalog ušao u konačnu fazu ka sporazumu o normalizaciji pomirenju.



“Ne volimo se Vučić i ja, ali imamo obavezu da sjedimo zajedno, radimo i pregovaramo. Nadam se, iako znam da je teško, da ćemo učiniti najbolje. Ako ne postignemo mirovni dogovor, šta je rješenje? To je pitanje protivnicima sporazuma. Ko će biti snažniji - populisti, nacionalisti u Srbiji, na Kosovu, u regionu, kao i čak antizapadne ideologije. Zar neko misli da neko neće da iskoristi taj vakuum. Neko će sigurno, a ne neko sa zapadim vrednostima“, upozorio je on.

(24sata.info)