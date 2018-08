Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je zadovoljan što je američka administracija shvatila da se rješenje za Kosovo ne može postići miješanjem i što je razumjela da je dogovor dvije strane jedino održivo rješenje.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

Vulin je kazao i da podržava ideju razgraničenja, jer je to jedini način da se zaustavi stvaranje "velike Albanije", ali nije htio da da kaže šta termin razgraničenje podrazumijeva.



"Polako, nemojte sada da govorim javnosti šta treba da bude na pregovorima, to je stvar pregovarača", rekao je Vulin novinarima u Beogradu prilikom dodjele ključeva stanova za pripadnike vojske.



Pozdravljajući izjavu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona da SAD ne isključuju teritorijalne korekcije ako se o tome dogovore Beograd i Priština, Vulin je istakao da je Amerika razumjela da je dogovor jedino održivo rješenje, prenosi Beta.



"Svako nametnuto rješenje će prije ili kasnije izazvati sukobe, ratove i podjele. Ako se mi dogovorimo, a međunarodna zajednica prihvati, to bi bilo održivo rješenje koje vodi ka stabilnosti Balkana", rekao je Vulin.



