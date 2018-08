Pojavilo se novo svjedočanstvo o premlaćivanju migranata koje je počinila hrvatska policija.

Objavila ga je udruga No Name Kitchen, trenutno smještena u Beogradu gdje pomažu izbjeglicama.



U izvještaju koji su obavili govori se o policijskom nasilju nad skupinom migranata, u dobi od tri do 40 godina, koji su se iz Bihaća 13. avgusta zaputili prema Zagrebu gdje su navodno namjeravali zatražiti azil. Kako piše u izvještaju, riječ je o dvije porodice u kojima je bilo četvero maloljetne djece.



Migranti kažu da su prvi policajci bili ljubazni



Kod Slunja ih je presrela policija, kako piše deset policajaca u crnim uniformama koje su obitelji nazvale komandosima. Oni su, kažu, bili ljubazni prema njima, ispitali su ih, ponudili im vodu, bili srdačni prema djeci i jednom migrantu ponudili prijevoz do bolnice.



Dalje navodi da su "komandosi", a ovdje je vjerojatno riječ o interventnoj policiji, pozvali dva lokalna policajca u plavim majicama koji su došli u policijskoj marici u koju su nagurali migrante. Udruzi su ispričali da su ih vozili vrlo brzo, da su neki od njih povraćali i da unutra nije bilo zraka pa nisu mogli disati, a da je putovanje trajalo 40-ak minuta.



Kada su došli u policijsku postaju odmah su, tvrde, tražili azil i zamolili policajce da kontaktiraju UNHCR-a. No policajci su to odbili učiniti, a za azil su, prenosi se, rekli da nema problema i čekaju da ih odvezu u azil. Poslikali su ih i uzeli im imena, a onda su ih, piše u izvještaju, zatvorili u malu sobu.



U Slunju počelo maltretiranje?



“Nisam mogla disati tamo i povraćala sam. Pitala sam policiju da otvori, ali oni su pendrekom počeli udarati po vratima. Policajka je rekla da će otvoriti vrata samo ako trebam na WC", ispričala je 9-godišnja djevojčica.



Nakon nekoliko sati, navodi se, potrpali u kombi, no umjesto u azil, ostavili su ih pred granicom s Bosnom i Hercegovinom kod Velike Kladuše. Rekli su im da izađu iz policijskog kombija i, tvrdi se u izvještaju, razbili im mobitele policijskim palicama. Nakon toga su ih počeli odgurivati prema teritoriju BiH i tući ih palicama.



"Tukli su me dok mi je trogodišnja kćer bila u rukama, gurali su mi i drugu kćer"



“Tukli su nas sve, ženu i muškarce, po leđima i nogama. Vikali su da idemo brže. U rukama sam držao svoju 3-godišnju kćer, a oni su me tukli dok sam je držao. Pao sam na zemlju, a moje je dijete pri tome ozlijedilo leđa. Također su gurnuli moju 9-godišnju kćer”, opisao je otac obitelji za No Name Kitchen i dodao su ih tukla dva policajca, jedan star oko 40 godina, okruglog lica, velik i mišićav.



Naveli su da su policajci bili u crnom i da su imali beretke.



“Kada smo došli do granice, rekla sam mami da mi je hladno. Htjela mi je dati jaknu, ali policija ju je tukla. Govorili su: ‘Idite, idite’ i gurali moju majku. Kada je pala na pod premlatili su je plastičnom palicom”, ispričala je 9-godišnjakinja.



Nakon nasilnog incidenta i povratka u BiH, obje su porodice otišle u improvizirani kamp u Velikoj Kladuši, navodi se u izvještaju.



(Index)