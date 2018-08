Više hiljada građana okupilo se na mirnom protestu pod motom “Smjena glavnog tužioca – Provjera pravosuđa”, sa kog je upućen zahtjev za smjenu Aleksandra Lumezija sa pozicije glavnog državnog tužioca Kosova, kao i za ostavku premijera Ramusha Haradinaja, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Do protesta je došlo nakon što je specijalni tužilac Elez Blakaj prošle nedjelje podnio ostavku zbog prijetnji koje je dobijao tokom rada na slučaju malverzacija u vezi sa Listom veterana Oslobodilačke vojske Kosova i nakon Blakajove izjave da se glavni državni tužilac Aleksander Lumezi umješao u istragu slučaja veterana. Blakaj je prije ostavke, potpisao optužnicu u kojoj se navodi da je protivzakonito 19.060 ratnih veterana dobilo beneficije Državne Komisije za ratne veterane i invalide, a na čelu te komisije je bio Agim Ceku, bivši komandant glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova.



Protest je organizovala grupa građana putem društvenih mreža, a podržali su ga opozicioni Pokret “Samoopredeljenje”, kao i partija “Alternativa”, koja je u poslaničkog grupi opozicionog Demokratskog saveza Kosova. Građani su se okupili u 18 sati na Trgu Zahir Pajaziti, a potom su marširali do zgrade Glavnog državnog tužioca Kosova, da bi nastavili do zgrade Vlade Kosova.



Učesnici protesta su pored ostalog uzvikivali parole “Sa lopovima nema države”, Lumezi, idi”, a nosili su transparente na kojima je pisalo “Nema države bez nezavisnog pravosuđa”, “Želimo nezavinog i nepristrasnog tužioca”, i druge...



Osim smjene Lumezija, zatražena je i ostavka premijera Kosova, Ramusha Haradinaja kome je zamjereno što je tužioca Blakaja nazvao lopovom i što je uz tužioca Blakaja prozvao i sve druge građane da su pobjegli sa Kosova u “Blace i Stankovac”, aludirajući na kampove u Makedoniji za albanske izbjeglice tokom NATO bombardovanja 1999. godine za vrijeme režima Slobodana Miloševića.



Krenare Loxha, jedna od organizatorki protesta, obraćajući se prisutnima kazala je da sloboda još uvijek nije došla, kada političari slobodno kradu i slobodno prijete tužiocima. Ona je kazala da nema mjesta rječniku koji koristi premijer Haradinaj i poručila da je bilo dosta i da se više ne može ćutati.



Imer Mushkolaj, takođe jedan od organizatora protesta, optužio je zvaničke koji su na vlasti da prijetnjama žele da skrenu pažnju sa brojnih skandala.



“Ti ljudi prijete tužiocima, a sutra će prijetiti svima nama i zato ih moramo zaustaviti. Mi koji smo se ovdje okupili, ali i drugi, nemamo ništa protiv pravih veterana. Naprotiv, oni treba da uživaju zakonske beneficije, ali jesmo protiv veterana prevaranata”, kazao je on.



Mushkolaj je na kraju najavio da ovo nije jedini protest i da će se sa protestima nastavit.



