Slovenski tehnički premijer Miro Cerar čija se stranka zajedno s ostale dvije stranke iz njegove bivše koalicije pridružila peterostranačkoj novoj vladajućoj koaliciji Marjana Šareca izjavio je u srijedu da mjesto predsjednika vlade napušta bez gorčine.

Miro Cerar / 24sata.info

"S premijerskog položaja odlazim vrlo smireno jer nam je u vrijeme našeg mandata uspjelo Sloveniju izvući iz krize i podići razinu političke kulture", kazao je Cerar u izjavi za novinare, pojašnjavajući odnose u novoj koaliciji koju će voditi novoizabrani mandatar Marjan Šarec.



"Ne odlazim s dosadašnje pozicije s imalo gorčine i shvaćam da je izborni rezultat takav da na to mjesto mora doći netko drugi", kazao je Cerar, potvrdivši da je u novoj vladi za članove njegove Stranke modernoga centra (SMC) dogovoreno da preuzme četvrtinu ministarskih mjesta, pri čemu će Cerar biti Šarčev ministar vanjskih poslova.



Definitivna raspodjela ministarskih pozicija i položaja državnih tajnika u ministarstvima bit će poznata idućeg tjedna, ali su pozicije šefova stranaka već dogovorene, pa će Cerar sada voditi diplomaciju, dosadašnji ministar vanjskih poslova Karl Erjavec ministarstvo obrane, a dosadašnji ministar poljoprivrede Dejan Židan postaje predsjednik parlamenta. Mjesto je nađeno i za bivšu premijerku Alenku Bratušek koja će postati ministrica za infrastrukturu, a njezina stranka dobit će još nekoliko važnih mjesta na nižim razinama.



Cerar je kazao da će situacija u novoj vladi koja će formalno biti manjinska zahtijevati mnogo dogovaranja i konstruktivnog stava stranaka koje je sastavljaju, te da će preuzme li slovensku diplomaciju najviše truda uložiti u vrijeme kad 2021. godine Slovenija po drugi put bude predsjedavala Europskom unijom, a zalagat će se da Slovenija ostane u krugu međusobno najpovezanijih članica, prenosi Hina.



Vlada Marjana Šarca koji je dobio mandat za njezino sastavljanje u parlamentu prošlog tjedna mogla bi profunkcionirati sredinom idućeg mjeseca, a imat će mnogo političkih konkurenata, dok analitičari dvoje o njezinoj dugotrajnosti.



Šef buduće opozicije i nekadašnji premijer Janez Janša smatra da je "politički fijasko" to što će Šarec uspjeti sastaviti vladu s jakom dominacijom ljevice iako je Janšina konzervativna Slovenska demokratska stranka (SDS) na izborima početkom lipnja osvojila uvjerljivu, ali relativnu pobjedu koju nije mogla kapitalizirati formiranjem vlade.



Izbor neiskusnog Šarca za mandatara pravi je politički fijasko za Sloveniju, naveo je Janša na svom Facebook profilu, dodavši kako nije sasvim izvjesno da će "ekstremno lijeva" stranka Ljevica (L) glasati za Šarčevu vladu iako je to obećala jer je "u posljednji trenutak" u pregovorima s ostalim strankama lijevog spektra odustala od uvjeta da će buduću vladu podržati samo ako dopusti novi referendum o članstvu Slovenije u NATO savezu i da odluku o privatizaciji Ljubljanske banke, koju zahtijeva Europska komisija, također prepusti građanima jer državnu imovinu treba čuvati.



Ukoliko Ljevica (L) u međuvremenu povuče svoju podršku Šarčevoj grupoaciji, Slovenija će se opet naći pred nestabilnošću i novim izborima, naveo je Janša.





(FENA)