Školski brod "Jadran" pripada Hrvatskoj koja će učiniti sve da ga vrati u matičnu luku Split, izjavio je u utorak hrvatski ministar obrane Damir Krstičević, reagirajući na izjave crnogorskog kolege da će brod ostati u Crnoj Gori i ploviti pod zastavom te države.

U Tivtu je u ponedjeljak obilježena 85.godišnjica najvrjednijeg i najljepšeg broda crnogorske mornarice, koji je nekada služio kao školski brod mornarice bivše Jugoslavije.



Ministar obrane Predrag Bošković izjavio je na svečanosti kako je Crna Gora otvorena da svi njezini saveznici koriste "Jadran“, ali da će jedrenjak ostati u toj državi i ploviti pod njezinom zastavom.



No, s time se ne slaže Krstičević koji tvrdi da je brod u vlasništvu Hrvatske i neraskidivi dio hrvatske pomorske povijesti.



"Hrvatska će poduzeti sve legitimne korake kako bi bio vraćen pod hrvatski stijeg i od Crne Gore očekuje poštivanje međunarodnog prava i dogovora o sukcesiji" koja uključuje "Jadran", stoji u njegovu priopćenju.



Kao izraz dobre volje i dobrosusjedskih odnosa, Hrvatska je pristala na mogućnost zajedničkog korištenja "Jadrana" u svrhu školovanja kadeta obiju zemalja.



"Međutim, matična luka 'Jadrana' može biti isključivo luka u Splitu, kao što je to bilo do 1990. kada je brod odvezen u Boku Kotorsku na remont, ali nikada nije vraćen“, poručio je potpredsjednik hrvatske vlade i ministar obrane, prenosi Hina.



Brojni uzvanici okupili su se u ponedjeljak navečer na prijemu na palubi "Jadrana", vezanog na gradskoj rivi Pine u Tivtu.



"'Jadran' se s ovim gradom suživio prije 85 godina i ovo je brod koji će, siguran sam nadživjeti sve nas i koji će i slijedećih 85 godina živjeti s ovim gradom i dočekivati neke nove generacije, nove mornare i nove turiste", rekao je crnogorski ministar Bošković.



Tivatski gradonačelnik Siniša Kusovac podsjetio je na višedesetljetnu vezu "Jadrana“ sa Tivtom i Bokom koja je započela još 16. srpnja 1933. kada je kao novi jedrenjak, uplovio u Tivat. Kusovac je "Jadran“ nazvao "neodvojivim tkivom i ikonom tog zaljeva".



Podsjetivši na bogatu povijest jedrenaka, zapovjednik "Jadrana", kapetan korvete Zoran Ivanovski istaknuo je da je brod porinut u more 25. lipnja 1931., a gradnja i završno opremanje broda u lipnju 1933. godine, dok je 16. srpnja te godine uz veličanstven doček uplovio u svoju tadašnju i sadašnju luku Tivat.





