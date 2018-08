Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio kako vlast te države razmatramo da uvede obavezni vojni rok na tri ili šest mjeseci..

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je, pred novinarima na Aerodromu u Batajnici, naveo da se razmatra mogućnost da se obavezni vojni rok uvede za oko tri godine, ali, kako je istakao, to zavisi od više faktora, između ostalog i od finansijskih mogućnosti, prenosi B92.



"Razmatramo uvođenje vojnog roka kako bi država imala mogućnosti da preventivno djeluje na bilo koga ko bi pokušao da je bezbjednosno ugrozi", naglasio je on.



Prema njegovim riječima, ljudi koji bi odslužili vojni rok imali bi prednost u zapošljavanju u državnim i javnim službama.



Dodao je da se ne plaši medijske kampanje protiv eventualnog tromjesečnog služenja vojnog roka, "jer je narod dovoljno pametan da prepozna dobre namjere i ko radi u njegovom interesu".



On je ukazao da je bio kritikovan prošle godine od nekih medija što Srbija nema jednogodišnji vojni rok, a danas, kada kaže da razmatra mogućnost ponovnog uvođenja vojne obaveze na tri meseca, govore mu da želi da uvede zemlju u rat.



"Do juče ste govorili da su vam djeca postala slabići, jer nemaju vojnu obavezu. Ajde dogovorite se sa sobom šta hoćete od države po pitanju KIM, ekonomije. Pošto ste govorili da je najvažnije pitanje rasta, a sada kada imamo najveći rast u Evropi, onda ni to nije važno", rekao je Vučić.





