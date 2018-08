U punoj Sultan Mehmet Fatihovoj džamiji u Prištini, održana je centralna manifestacija za teritoriju Kosova posvećena Kurban-bajramu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Nakon klanjanja bajram-namaza bajramsku hutbu je održao kosovski muftija Naim ef. Trnava, koji je istakao da se islam angažuje za univerzalna prava čovjeka, a da je Kurban-bajram škola sam po sebi. Muftija je kazao da je Kurban-bajram praznik nakon obavljenog hadža, posjete Kabi i drugim svetim mjestima i klanja kurbana.



“To je praznik koji potvrđuje božansko pravo na život. Nikome ne pripada da nepravedno proliva krv drugog”, kazao je muftija.



On je naglasio da su svakom čovjeku sveti njegova krv, imovina i dostojanstvo, te da je zabranjeno davanje para na fajdu i uzimanje kamate.



Kosovski muftija je poručio i da je na ovaj praznik potvrđeno, s posebnim naglaskom i pravo žene, pravo koje nastavlja da se zloupotrebljava, iako islam garantuje pravo žene da dostojanstveno živi, a ne da se zlostavlja.



“Sa žaljenjem moram reći da se pravo žene i dalje krši u našoj zemlji na različite načine, lišavajući je slobode koju joj je darovao Allah. I dalje su žene lišene svog djela nasljedstva očeve imovine koju Kur'an već 1400 godina garantuje. Kurban-bajram treba da nam posluži kao dodatni motiv da se oživi to pravo žena”, naglasio je Ternava.



On je istakao da "među nama još uvijek ima bratoubistava, samoubistva, a krađa i zloupotreba imovine su prisutni više nego ikada ranije", te da je kršenje ljudskog dostojanstva zabrinjavajuće.



U tom konktekstu pozvao je da se od danas prestane sa ubistvima i osvetama, da se oprašta i pružaju ruke pomirenja.



Kosovski muftija je na kraju u ime Islamske zajednice Kosova, svih njenih institucija i u njegovo lično ime čestitao svim vjernicima Kurban-bajram uz apel da se inati ostave po strani i da se njeguje zajedništvo.



