Britanska studentkinja Laura Denmar i njen dečko doživjeli su veliku neprijatnost i batine u Splitu, jer su odbili da daju više para neko što je koštao njihov smještaj, a onda su cijeli slučaj prijavili policiji, Ambasadi Britanije i web stranici preko koje su obezbijedili boravak.

Ona je to ispričala za britanski “Daily Mail”, a kako je objasnila, samo zato da se ništa slično ne bi dogodilo i drugima.



"Od početka je bilo jasno da to nije bio sasvim legalan smještaj i napad je definitivno bio s predumišljajem. Srećni smo što smo otišli odande i želimo i druge da upozorimo", izjavila je dvadesetšestogodišnja studentkinja.



Kako piše “Daily Mail”, ona je u Splitu bila sa momkom, a smještaj su rezervisali preko poznate veb stranice.



Kada su, međutim, stigli na odredište ispostavilo se da je smještaj umjesto u centru na periferiji Splita.



"Rekli su nam da odemo po ključeve u drugi hostel, a kada smo stigli u naš shvatili smo da je to nešto ilegalno. Bilo je 30 kreveta i samo jedno kupatilo. S obzirom na to da nismo imali gdje, odlučili smo da ipak ostanemo", ispričala je Laura.



Posljednjeg dana, međutim, prišla im je, kaže, čistačica i rekla da moraju odmah da napustile hostel ili da izvrše doplatu.



Pošto je mladi par odbio da doplati smještaj i zaprijetio policijom, čistačica je pozvala čovjeka za kojeg Britanka kaže da misli da je vlasnik tog objekta.



Pošto su, kako kaže, odlučili da odu što prije i ne sačekaju, čestačica im je zaključala vrata i onemogućila ih da izađu.



"Kad je stigao taj muškarac sa još jednim čovjekom mog dečka pribili uza zid, a žena je mene počela da tuče metalnom palicom. Bilo je grozno", ispričala je studentkinja.



Kaže da je tom prilikom zadobila poseklinu na glavu, slomljenu ruku i još nekoliko modrica po tijelu.



Ona i njen momak su cijeli slučaj prijavili policiji, britanskoj Ambasadi u Hrvatskoj i veb stranici preko koje su rezervisali smještaj.



Policijska uprava u Splitu potvrdila je da je mlada Britanka krajem jula zadobila lakše povrede kada je napadnuta u jednom splitskom hotstelu, kao i njene sumnje da je riječ o ilegalnom objektu, koji je u međuvremenu zatvoren.



Iz te policijske uprave za “Jutarnji list” je rečeno da su prijavu o napadu na Britanku i njenog dečka primili 31. jula i da su policijski službenici upućeni na mjesto događaja.



Provedenom kriminalističkom istragom je utvrđeno da je jedna osoba stara 18 godina fizički napala 26-godišnju gošću državljanku Velike Britanije, zbog izraženog nezadovoljstva uslugom smeštaja.



Britanki je pružena ljekarska pomoć i tom prilikom je, kako su naveli, utvrđeno da se radi o lakšim tjelesnim povredama.



"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 18-godišnjakinje je podnesen Optužni predlog, zbog počinjenog prekršaja protiv narušavanja javnog reda i mira, prenosi Tanjug.



Navedeno je i da je, zajedno sa službenicima nadležne Carinske ispostave izvršen nadzor poslovanja objekta i da su utvrđene nepravilnosti, zbog kojih su preduzete potrebne radnje i izdat nalog za zabranu rada objekta u kojem se incident dogodio.





(24sata.info)