Svaki treći građanin Crne Gore u prosjeku konzument je duhanskih proizvoda, dok je više od pola crnogorske populacije tokom života konzumiralo duhan, što Crnu Goru svrstava među vodeće zemlje u svijetu kada je u pitanju pušenje cigareta po glavi stanovnika.

Foto: 24sata.info

Stručnjaci upozoravaju da se povećava broj korisnika duvanskih proizvoda, a posebno je zabrinjavajuće da raste broj pušača među tinejdžerima.



Nacionalni koordinator za kontrolu duvana i direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje (IJZ), Agima Ljaljević, u razgovoru za Anadolu Agency (AA) ističe da se u Crnoj Gori povećava broj korisnika duvanskih proizvoda.



"Posljednji podaci sa kojima raspolažemo su iz prethodne godine. U Crnoj Gori imamo 35,4 posto konzumenata duvanskih proizvoda. Moram da dodam da ima oko 17 posto onih koji su nekada tokom života konzumirali duvan pa su vremenom prestali. Tako da otprilike manje od 50 posto imamo apstinenata od duvanskih proizvoda tokom cijelog života. Zaista jesmo u vrhu, ne bih rekla da smo vodeći, ali smo tu među vodećim sigurno. Ono što je zabrinjavajuće jeste da nam se povećava broj korisnika duvanskih proizvoda, jer smo mi imali tokom vremena jednu tendenciju pada. Mi smo imali u prethodnom istraživanju koje je rađeno 2012. godine oko 31 odsto korisnika duvanskih proizvoda. Sada imamo više od 35 posto i to su podaci koji zabrinjavaju“, kaže dr. Ljaljević.



Porast pušača među mlađom populacijom



Ono što je posebno zabrinjavajuće, odnosno na neki način alarmantno jeste povećanje broja korisnika duvanskih proizvoda među mladima.



"Recimo, među šesnaestogodišnjacima imamo podatke da preko 15 posto mladih koristi duvanske proizvode, pa čak i u populaciji mlađih tinejdžera, kao što su djeca između 12 i 14 godina, gdje se povećava konzumacija duvanskih proizvoda. Ono što je evidentno jeste da je udvostručen broj dječaka koji konzumiraju duvanske proizvode“, kaže Ljaljević.



Ona poručuje da ljekari stalno pokušavaju prenijeti informaciju koliko je duvanski dim opasan po zdravlje.



"Mi smo do skoro navodili činjenicu da imamo skoro četiri hiljade različitih supstanci koje vrlo negativno djeluju na zdravlje. Sada, u novim istraživanjima se pokazalo da ima sedam hiljada supstanci, od kojih su neke same po sebi otrovi. Pedeset od tih supstanci su sigurni kancerogeni i gotovo da nema ćelije, tkiva ili organa u organizmu koje nije pogođeno duvanskim dimom“, kaže dr. Ljaljević.



Karcinom pluća



Među brojnim bolestima čiji je uzrok duvan, dr. Ljaljević navodi karcinom pluća.



"Mi bi jako dugo mogli da razgovaramo o tome koje su to sve komplikacije koje nastaju zbog upotrebe duvana. Ja ću pomenuti onu najkomplikovaniju, a to je karcinom pluća, kod kojeg gotovo da nemate petogodišnje preživljavanje i ono što ja uvijek navodim kada govorim o ovom problemu jeste da je to oboljenje koje se vrlo često vezivalo za muškarce. Sada u Crnoj Gori imamo trend povećanja broja žena koje obolijevaju od karcinoma pluća, ustvari kao posljedica u promjene u kulturi crnogorske žene, jer imamo sve češću situaciju da crnogorske žene koriste duvanske proizvode, kao činjenicu da ih to čini modernim i savremenim“, navodi dr. Ljaljević.



Posebno ističe opasnost upotrebe duvanskih proizvoda tokom trudnoće.



U pripremi novi zakon



U cilju smanjenja upotrebe duvanskih proizvoda, Ministarstvo zdravlja Crne Gore pripremilo je novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Novi zakon zamijeniće prethodni, čija primjena nije dala očekivane rezultate, jer zabrana pušenja na javnim mjestima nije dosljedno ispoštovana.



Novim zakonom propisana je zabrana pušenja u svim radnim i javnim prostorima, u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i u njihovim dvorišnim prostorima, ugostiteljskim objektima i drugim objektima gdje se vrši javno okupljanje građana. Međutim, konzumiranje duvanskih proizvoda će biti dozvoljeno u prostorijama koje poslodavac posebno odredi, opremi i označi da je pušenje dozvoljeno.



Doktorka Ljaljević poručuje da je primjena zakona najznačajnija mjera u kontroli duvana.



"Ukoliko vi adekvatno i kompetentno primjenjujete zakon, on će dati svoje rezultate. Mi smo imali nekoliko zakona u prethodnom periodu, ali smo imali i zakon koji je na neki način zaustavio primjenu zakona o kontroli duvana. Ja se nadam da će ovaj novi zakon koji se sada nalazi na usaglašavanju biti adekvatno primjenjivan“, kazala je dr. Ljaljević.



Ona je istakla i da cijene cigareta značajno utiču na procenat konzumacije duvanskih proizvoda.





(AA)