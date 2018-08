Direktor Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je danas da će Srbija i Srbi imati više teritorija, novca i prava ako bude rješenja kosovskometohijskog problema, kao i da je država Srbija spremna da traga za historijskim kompromisom.

Marko Đurić / 24sata.info

Đurić je za današnju Politiku rekao da će rješenje biti isključivo takvo da popravlja sadašnji položaj srpskog stanovništva i Srbije.



„Dakle, Srbi u pokrajini svakako ne treba da očekuju da će Srbija učiniti bilo šta da im naškodi, iako mnogi kojima je stalo do vlasti, ali ne i do države, ujedinjenim snagama nastoje da stvore drugačiju sliku“, smatra Đurić.



Upitan koliko je blizu rješenje kosovskometohijskog problema, Đurić je istakao da je Srbija spremna da traga za historijskim kompromisom, jer je jasno da bez njega nema ni trajnog mira ni stabilnosti.



Na pitanje da li će biti kompromisa, Đurić je odgovorio da nije optimista, ali da problem ne treba ostavljati nekom sljedećem pokoljenju, prenosi Fonet.



Đurić je, upitan o razgraničenju, rekao da se sva opozicija digla na noge zbog toga, ali da on nije vidio nijedan zdravorazumski argument kojim se može pobiti teza da je bolje imati nešto nego nemati ništa.



(24sata.info)