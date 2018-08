Crna Gora je u pregovorima sa Evropskom unijom postigla značajan stepen konkretizacije i dinamika pristupanja Uniji zavisit će od svake države pojedinačno, kazala je njemačka kancelarka Angela Merkel.

Foto: AFP

Ona je to rekla danas u Berlinu na konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Njemačkoj.



Merkel je kazala da su pregovori o pristupanju Crne Gore EU već postigli veliki stepen konkretizacije.



- Ovo je danas bio razgovor između prijatelja. Jasna izjava o evropskoj perspektivi Crne Gore i potvrda da tu perspektivu nema samo Crna Gora, nego sve zemlje zapadnog Balkana - istakla je Merkel navodeći da to ne zavisi od vremenskih okvira nego ispunjavanja uvjeta za članstvo.



Merkel je kazala da u Crnoj Gori tema vladavine prava i dalje igra važnu ulogu i da se država mora boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala.



- Mi ćemo pružati pomoć gdje je to moguće. Crna Gora ima veliku ambiciju da bude uspješna. Njemačka je za evropsku perspektivu i tu ćemo pomoći, a ne stvoriti prepreke - rekla je Merkel i dodala da žele imati dobre odnose sa Rusijom.



Marković je kazao da je zadovoljan prvom posjetom Njemačkoj i zahvalio Merkel na pozivu i podršci Crnoj Gori na planu ostvarenja vanjskopolitičkih prioriteta i eurointegracionih ambicija.



On je rekao da su Crna Gora i Njemačka saveznici u okviru NATO-a, ali i partneri na bilaterlanom planu.



- Njemačka je bila uz nas. Nije nas samo podržavala, nego razumjela i pomogla da postanemo članica NATO i da već šest godina uspješno pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji (EU) - kazao je Marković.



Prema njegovim riječima, Njemačka nije samo ključni partner za Crnu Goru, nego i region zapadnog Balkana.



- Dobro razumije problem i potrebe našeg regiona. Također, Njemačka vidi neupitnu budućnost zemalja kandidata i cijelog regiona u Evropi - naveo je crnogorski premijer.



Marković je ocijenio da je današnji razgovor sa Merkel dodatno ohrabrenje Crnoj Gori na putu ka EU, ali da može biti i ohrabrenje za cijeli region.



- Zahvalni smo Njemačkoj na pokretanju Berlinskog procesa, koji je oplemenio našu evropsku viziju i perspektivu, unaprijedio dijalog u regionu i pomogao nam da izgradimo kapacitete i sposobnosti da sami rješavamo otvorena pitanje, a ne da ih donosimo na sto našim partnerima - naglasio je Marković.



Kako je dodao, današnja posjeta bila je dobra prilika da se razgovara o bilateralnoj saradnji na političkom nivou.



- Crna Gora je spremna da primjenjuje i poštuje standarde kada je u pitanju razvoj demokratije i političkog sistema - poručio je Marković.



On je rekao da je sa Merkel razgovarao o nedostacima i slabostima koje se tiču borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.



- Jačamo institucije i dajemo dodatnu snagu da na tom planu urade više i da vladavina prava ne bude ograničenje za razvoj Crne Gore i njenu evropsku perspektivu - istakao je premijer.



On je kazao da je spreman, da zajedno sa Vladom Crne Gore, napravi dodatne iskorake u tom pravcu, zbog čega je od Merkel zatražio i dobio ekspertsku podršku.



- Vjerujem da ćemo brzo imati savjetničku poziciju u nekom od resora koji se bave pitanjima borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije - naveo je Marković.



On je rekao da Crnu Goru interesira ekonomka saradnja i da žele njemačke investitore u državi ne samo zbog novca, nego prenošenja znanja, iskustava i dobrih praksi.



- Razgovarali smo o tome da stvorimo uvjete da njemački investitori budu prisutniji u sektorima koji su važni za našu ekonomiju, prije svega energetici, turizmu i poljoprivredi - kazao je premijer Crne Gore.



On je istakao da Crna Gora želi graditi snažno političko i ekonomsko partnerstvo sa Njemačkom.



Merkel je rekla da je poznato da iza Crne Gore nije jednostavan period nakon posljednjih izbora i da im zadovoljstvo što je postignuto zaokruženo članstvom Crne Gore u NATO savezu.



Kako je navela, sa Markovićem je razgovarala o unapređenju bilateralnih ekonomskih odnosa, i da postoji interes Crne Gore za obnovljive izvore energije.



- Bavili smo se i rješavanjima pitanja u regionu. Nama je važno je da su završeni svi bilateralni konflikti da bi se mogla otvoriti mogućnost saradnje u okviru EU poslije toga - istakla je Merkel.



Sa Markovićem je, kaže ona, razgovarala i o migraciji i boljoj zaštiti vanjskih granica.



- Još bliže ćemo sarađivati i ponudili smo svu moguću pomoć kada je riječ o sprovođenju principa vladavine prava i borbe protiv korupcije - zaključila je njemačka kancelarka.



Kako je ranije saopćeno iz crnogorske službe za odnose sa javnošću, svečani doček Markovića, uz najviše državne počasti, priređen je ispred sjedišta Savezne vlade.



Tokom susreta, kako je tada saopćeno iz Vlade, Marković i Merkel su se saglasili da nema promjena granica na Balkanu.



Takođe, tokom razgovora dotakli su se i teme organizovanog kriminala, prenosi Antenam.net.



''U borbi protiv organizovanog kriminala nema zaštićenih''- poručio je Marković.



U delegaciji Crne Gore je i ministarka ekonomije Dragica Sekulić.



(24sata.info)