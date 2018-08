Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak kako su temeljni ciljevi Beograda na Kosovu očuvanje mira i stabilnosti, zaštita državnih interesa i osiguranje imovinskih prava kosovskih Srba.

"Ako bude sporazuma, imat ćemo više nego danas", rekao je srbijanski šef države u dnevniku Radio-televizije Srbije (RTS), prenosi Hina.



Uz očuvanje mira i stabilnosti, Vučić je kao drugi cilj istaknuo zaštitu državnih interesa i imovinskih prava, ocijenivši da je to "najteži dio".



Kao treći cilj Vučić je naveo očuvanje svih prava Srba na Kosovu, njihovu sigurnost i uvjete da "djeca mogu nesmetano ići u škole i kina i družiti se s vršnjacima".



Naglašavajući kako "treba govoriti istinu" Vučić je definiciju države protumačio kroz tri elementa - teritorij, stanovništvo, vojsku i policiju, istaknuvši kako od ta tri elementa Srbija "samo u pojedinim dijelovima na Kosovu ima stanovništvo i - ništa više".



Vučić je za RTS rekao kako će sa svim eventualnim prijedlozima "izići pred građane" i reći što je urađeno.



Srbijanski šef države rekao je kako njemačku kancelarku Angelu Merkel smatra “iskrenim prijateljem“.



“Nju doživljavamo iskrenim prijateljem. Ona nas je spasila sukoba s Hrvatima, do kog je moglo doći zbog krize s migrantima kad su Mađari podigli zid“, rekao je Vučić, ne obrazlažući detaljnije tu svoju tvrdnju.



Na pitanje kakvo mu je stajalište poslije izjave kancelarke Merkel da nema promjene granica, Vučić je naglasio kako su Njemačka i SAD "razgraničili" Srbiju onog trenutka kada su 2008. priznali neovisnost Kosova.



“Zato kad kažu da su protiv razgraničenja to znači da su protiv promjene granica koje su uspostavili na našu štetu”, rekao je Vučić.



On se požalio kako ga mnogi, poglavito u Srbiji, napadaju upravo zato jer ne prihvaća takve granice.



Vučić je izjavio kako neće govoriti o konkretnim rješenjima za Kosovo "jer ih još uvijek nema".



Prošle sedmice Vučić je izjavio da se "zalaže za razgraničenje" s Albancima.



"Da imamo teritorij za koji se ne zna ko ga kako tretira, i što kome pripada - to je uvijek izvor potencijalnih sukoba i problema", rekao je Vučić novinarima u vojvođanskom mjestu Šidu.



"Ja se zalažem i to ne krijem, svakako se zalažem, i to je politika koju predstavljam, a hoće li ona dobiti podršku naroda ili ne, no ja se zalažem za razgraničenje s Albancima".



Predsjednik Kosova Hashim Thaçi u srijedu je izjavio kako neće biti podjele Kosova niti autonomije za Srbe. Na konferenciji za medije kosovski predsjednik je rekao da je pod korigiranjem granica podrazumijevao samo to da se Preševska dolina koja je u Srbiji pripoji Kosovu.





