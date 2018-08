Nema slobodne i suverene zemlje bez snažne Vojske, a naša pozicija i u pregovorima o Kosovu i Metohiji biće jača u onoj mjeri u kojoj bude jačala i naša Vojska, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i naveo da se on već jasno i glasno izjasnio za razgraničenje.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Smatram da treba zaustaviti širenje 'velike Albanije', najopasnije političke ideje na prostoru Balkana. 'Velika Albanija' znači rat, i to ne samo rat sa Srbijom i Srbima, već paljenje Crne Gore, Makedonije, možda i Grčke, a sigurno Srbije. Hoćete li da je zaustavimo ili nećete, ili da sačekamo na neki drugi vremenski raspored zvijezda i sila", upitao je Vulin.



On je na Televiziji Hepi rekao da po pitanju razgraničenja još ništa nije dogovoreno, jer su najveće svjetske sile protiv toga, o čemu, kaže, svjedoči i izjava njemačke kancelarke Angele Merkel.



"Oni hoće nezavisno i cjelovito Kosovo. Vučić se drznuo da uđe u borbu i da im kaže da to Kosovo nije ni nezavisno, a da ne smije da bude cjelovito, da ne može da bude tako. On ima tu hrabrost, a svi su protiv njega. Najveći broj svjetskih sila jesu protiv njega, i protiv ovakvih ideja", naglasio je Vulin.



Kaže i da najveće svjetske sile hoće da opravdaju 1999. godinu, jer razgraničenje na KiM bi značilo da NATO agresija nije bila po pravu i pravdi i da na taj način priznaju da je ta agresija bila akt nasilja, pravnog i svakog drugog.



Prema njegovim riječima, to bi značilo da priznaju i zločine na KiM i da za njih neko mora da odgovara i da bude kažnjen.



"Mi smo u jednom političkom i istorijskom trenutku kada možemo da pomognemo nekome ko mijenja istoriju, mislim na Vučića, a možemo i da mu odmognemo. Svako od nas će stajati pred istorijom. Ja vjerujem da je ovo obnova srpske državnosti i zaustavljanje širenja ''velike Albanije'' i zato ću činiti sve da pomognem", zaključio je ministar Vulin.





(24sata.info)