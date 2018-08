Sedamdeset godišnjoj Karlovčanki dijagnosticirana je groznica Zapadnog Nila, pacijentica je razvila encefalitis, najteži oblik bolesti, ali se stanje stabiliziralo, doznaje Hina u četvrtak u karlovačkoj Općoj bolnici.

"Pacijentica stara 70-tak godina oboljela je prije dva tjedna, te smo, iako je imala nespecifične simptome, posumnjali na groznicu Zapadnog Nila, proveli dijagnostičku obradu i pacijenticu u roku od tri dana prevezli na liječenje u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu, odakle smo naknadno dobili potvrdu da se radi upravo o toj zaraznoj bolesti", izjavio je Hini ravnatelj karlovačke Opće bolnice dr. Ervin Jančić.



U Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) dr. Iva Pem Novosel rekla je kako oni prate situaciju, da su ljetos u Hrvatskoj registrirana četiri slučaja, prvi u Šibensko-kninskoj županiji, potom taj jedan u Karlovcu i onda dva u Osijeku, s tim da se encefalitis razvio samo kod Karlovčake, kod jednog pacijenta iz Osijeka meningitis, ali su i on i ostala dvojica pacijenata već potpuno dobro.



"Najgore bi bilo da se sada počne širiti panika, jer samo se kod jednog na sto zaraženih razvije ili meningitis, upala moždanih ovojnica, ili neuroinvazivni encefalitis, upala moždanog tkiva. Simptomi tog virusnog oboljenja, oko tjedan dana nakon izloženosti virusu, su vrućica i glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, ponegdje i probavni problemi s povraćanjem, ali petina zaraženih ima samo lagane simptome groznice", rekla je dr. Pem Novosel.



Ponovila je kako se ne treba dizati panika, ali ni zanemariti opasnost, dodavši kako je preporuka građanstvu da se „gripoliki" oblik bolesti može liječiti samo sredstvima za snižavanje temperature.



No, bolesnici kojima se stanje ne poboljšava nakon 5 do 7 dana, te ako se povišena temperatura ne spušta ispod 39 ili ako imaju nesnošljivu glavobolju obavezno se moraju javiti svom liječniku.



Da se ova virusna bolest koju prenose komarci ne bi širila, Hrvatski zavod za javno zdravstvo preventivno preporučuje građanima ugradnju zaštitnih mreža na prozore, a za boravak na otvorenom korištenje repelenata, sredstva koja tjeraju komarce, s tim da se oni mogu nanositi i na odjeću, a ne samo izravno na kožu.



U susjednoj Srbiji je nekoliko desetaka oboljelih, među kojima ima i smrtnih slučajeva.





