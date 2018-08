Na Zlatiboru je otvoren prvi “omladinsko-patriotski“ kamp za djecu, koji organizuju “srpske i ruske veteranske i patriotske grupe“.

Screenshot: Youtube

Na video-servisu ruskog portala RT pojavio se snimak u čijem opisu se navodi da u kampu učestvuje tridesetak djece starosti od 14 do 23 godine.



”Djeca uče osnovne tehnike preživljavanja u prirodi, uključujući i pružanje prve pomoći, kako da se ponašaju u borbama, kako da pucaju iz pušaka, da se odbrane noževima, uz orijentiring”, navodi se u opisu video-materijala.



Takođe, dodaje se da su slični kampovi ranije održavani u Rusiji, kao i da je ovo prvi te vrste u Srbiji.



U ime organizatora u snimku govori predstavnik Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije Željko Vukelić.



Ranije je on za Blic rekao da to nije vojni kamp već “omladinsko-patriotski”, ali je za razliku od njega Valerij Šambarov, predsjednik organizacionog komiteta kampova za mlade, tada rekao da je cilj da mladi ljudi “postanu pravi ljudi i ratnici koji mogu da brane svoju zemlju”.







(24sata.info)