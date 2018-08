Crna Gora iz godine u godinu sve je privlačnija turistička destinacija za ljude širom svijeta. Ovogodišnja ljetnja turistička sezona još jedna je u nizu koja će po procjenama nacionalne turističke organizacije biti rekordna. Crnogorske plaže pune su kupača, a trenutno u zemlji boravi oko 200 hiljada turista, najviše iz regije, ali i Rusije, javlja Anadolu Agency (AA).

Najvažnija privredna grana Crne Gore – turizam, i ove godine će na zadovoljstvo svih biti glavni ekonomski pokretač, ali i doprinijeti da ovogodišnja ljetna sezona bude jedna od boljih i uspješnijih, a u pojedinim segmentima i rekordna.



Popunjeni kapaciteti



Kako je za AA saopćeno iz Nacionalne turističke organizacije (NTO), očekivanja su da ovogodišnja sezona premaši prošlogodišnju, koja je bila rekordna.



- Imajući u vidu fizičke i finansijske pokazatelje, raznovrsniju strukturu turista, kao i zadovoljstvo gostiju, zadovoljni smo ostvarenim rezultatima u dosadašnjem dijelu turističke sezone i očekujemo da premaši rekordnu prošlogodišnju. Prema zvaničnim statističkim podacima, u Crnoj Gori je samo u hotelima tokom prvih šest mjeseci boravilo 407.000 gostiju što je rast od 17 posto u odnosu na rekordnu 2017. godinu, a ostvareno je 1.356.000 noćenja, što je također rast od 12 odsto. Na osnovu podataka sa terena, privatni smještajni kapaciteti bilježe odličnu popunjenost, međutim još ne raspolažemo zvaničnim statističkim podacima koji obuhvataju i privatni smještaj - saopšteno je iz NTO za AA.



Dobra posjećenost turista odražava se i na finansije Crne Gore. Prema zvaničnim podacima Centralne banke Crne Gore, u prvom kvartalu 2018. godine bilježi se rast prihoda od turizma 8,5 posto. Kada je u pitanju naplata boravišne takse, zaključno sa 12. augustom, naplaćeno je 866.000 eura što je za oko 80.000 više u poređenju sa istim periodom prethodne godine.



Aerodromi bilježe rast putnika



Da je ljetna sezona u uspješna potvrđuju i statistički podaci Aerodroma Crne Gore. Aerodromi u Podgorici i Tivtu tokom prvih sedam mjeseci bilježe rast prometa aviona i putnika.



- Zaključno sa 1. augustom na oba crnogorska aerodroma opsluženo je skoro 1.315.000 putnika, čak 145.000 više putnika nego u istom periodu prethodne godine. Prema najavama, u augustu ćemo imati više od 450.000 putnika na oba aerodroma - saopćeno je iz NTO.



Osim obale, turistima je sve interesantnija ponuda centralnih i sjevernih krajeva Crne Gore, između ostalog, govore podaci o posjeti Nacionalnim parkovima Crne Gore, koji su u periodu od početka godine do 5. augusta zabilježili oko 225.000 posjetilaca, što je za oko 27 posto više u odnosu na uporedni prošlogodišnji period.



Najviše gostiju iz regije



Upravo ovih dana, kada su temperature skoro iznad prosjeka, crnogorske plaže prepune su kupača, a na primorju se traži krevet više. Prema procjeni lokalnih turističkih organizacija, trenutno u Crnoj Gori boravi oko 200.000 gostiju, najviše u Budvi oko 73.000. Slijede Ulcinj, Herceg Novi, Bar, Kotor i Tivat.



Aleksandra Maksimović, iz PR službe Nacionalne turističke organizacije, za AA ističe da su najbrojniji turisti iz Srbije, zemalja regiona i Rusije, ali i da je evidentan rast broja gostiju iz Njemačke, Austrije, Francuske, Poljske, Velike Britanije, Češke, zemalja Beneluksa i Skandinavije.



- Veliki tur-operatori poput TUI-ja, Thomas Cooka, FTI-ja, DerTouristika, Thomsona, First Choica, Monarcha Cosmosa, Kuonija, Biblio Globusa u svojim programima imaju Crnu Goru, što je dovelo do raznovrsnije strukture gostiju kao i značajnog rasta turista sa određenih tržišta koja ranije nijesu bila toliko prisutna u Crnoj Gori. Također, broj destinacija sa kojima su povezani naši aerodromi iz godine u godinu raste, tako je aerodrom Tivat trenutno povezan sa 45 destinacija svijeta, a aerodrom Podgorica sa 40, što je jedan od ključnih faktora za otvaranje tržišta i raznovrsniju strukturu turista - kazala je Maksimović.



Ona je dodala kako sve više turista sa dalekih tržišta poput Kine, Japana, Izraela otkriva Crnu Goru kao destinaciju.



Svjetski hotelski brendovi u Crnoj Gori



Na pitanje šta to najviše privlači turiste da posjete Crnu Goru i koje su novosti u turističkoj ponudi, Maksimović poručuje da su najznačajnije dolazak svjetskih hotelskih brendova u Crnu Goru.



- Novina koja je obilježila ovo ljeto jeste da se nizu svjetskih hotelskih brendova koji posluju u Crnoj Gori pridružio i hotel "Chedi", prvi od sedam hotela čija je izgradnja predviđena u okviru Luštice Baya, turističkog grada vrijednog 1,1 milijardu eura. Otvorena je i Luštica Bay marina sa 176 vezova, tj. marina naselje sa nekoliko stambenih kvartova koji podrazumijevaju različite vrste stambenih jedinica, od stanova do najluksuznijih objekata porodičnih kuća i vila. Novina je i da je prisutna renomirana međunarodna hotelska grupacija "Karisma Hotels & Resorts" koja je preuzela upravljanje hotelskim kompleksom "Ruža vjetrova" u Baru, a otvorila je hotel "Holiday Village Montenegro" u Ulcinju, renovirani nekadašnji hotel "Belvi", koji je sada kategorisan za četiri zvjezdice - ističe Maksimović.



Poručuje da je ove godine napravljen važan iskorak u obogaćivanju turističke ponude Bokokotorskog zaliva. Nedavno je otvoreno luksuzno turističko naselje, renovirani su kapaciteti hotela "Rivijera" u Njivicama, koji sada posluje pod renomiranim španskim brendom "Iberostar".



- Također, pod ovim brendom otvoren je i luksuzni hotel sa pet zvjezdica u Perastu. Očekuje se otvaranje novih i renoviranih kapaciteta u Herceg Novom, Budvi i Tivtu - zaključuje Maksimović.



