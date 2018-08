Kosovski predsjednik Hašim Tači rekao je da je sada pravi trenutak za novo iscrtavanje granica između Kosova i Srbije, čime bi dijelovi Srbije s većinskim albanskim stanovništvom ušli u sastav Kosova.

Arhiv / 24sata.info

Tači je dao intervju i beogradskom listu “Danas” u kojem je rekao da smatra da su on i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić voljni da ne dozvole da prošlost blokira budućnost ili da ugrozi mir u regionu u narednih pet ili 50 godina.



"Moj cilj nije neka etnička podjela, niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji, Bože sačuvaj, moj cilj jeste uspostavljanje 400 kilometara duge granice, a taj proces zahtjeva kreativna rješenja koja će obezbjediti mir sada i u budućnosti", rekao je Tači.



Poručio je da će finalni sporazum Kosova i Srbiji biti "evropski sporazum", koji će prihvatiti Brisel i Vašington.



On je izrazio zabrinutost zbog "propagande u Beogradu da kosovska policija ili vojska pripremaju nekakav plan da uđu u rat ili da 'zauzmu sjever'", navodeći da je to "glupo i opasno".



Upitan da li će Srpskoj pravoslavnoj crkvi biti date bilo kakve garancije na Kosovu, Tači je kazao da je SPC ustavna kategorija na Kosovu i da je zaštićena Ustavom.





(Danas)