Njemačka nas je već "razgraničila" onog trenutka kada je priznala cjelovito, suvereno i nedjeljivo Kosovo, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovoru na pitanje kako vidi stav kancelarke Angele Merkel da nema promjene granica na Balkanu.

Vučić je izrazio čuđenje što je dio javnosti izjavu Merkel shvatio kao neku novu poruku.



"Šta znači to što je Merkel rekla? To što je rekla znači samo da nas je ona već 'razgraničila' tako što je cijelo Kosovo nezavisna država", rekao je Vučić i dodao da to ljudi treba da imaju na umu.



"Oni koji su raduju njenoj izjavi treba da znaju da je za Merkel, kao i za cijeli svijet, sa malim izuzecima, da svi oni smatraju Kosovo i Metohiju cjelovitom, suverenom i nedjeljivom teritorijom i da ta teritorija pripada Albancima", dodao je i ukazao da samo iz našeg ugla postoji pitanje - čije je Kosovo?



"Iz njihovog ugla je to završena stvar", rekao je Vučić.





