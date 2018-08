Razgraničenje sa Albancima na Kosovu i Metohiji i razmjena teritorija je tek na nivou ideja, ali svako ko ima neke ideje, treba da ih iznese, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

"To je nešto o čemu će se tek razgovarati i rano je ulaziti u konkretne stvari", rekao je Dačić u Beogradu nakon skupa kojim je obilježena godišnjica zločina nad srpskom djecom u Goraždevcu kod Peći.



On je istakao da to ne znači da je sve ovo što se do sada čulo biti i prihvaćeno.



"Da li će se bilo šta desiti, daleko smo od toga, ali svako ko ima neke ideje treba da ih iznese", dodao je.



Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se on zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu i Metohiji, jer je to "da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, uvijek izvor potencijalnih sukoba".





(AA)