Povodom izjava Ivice Dačića o potrebi za mijenjanjem granica na prostoru bivše Jugoslavije, oglasio se Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

Nenad Čanak

Liga socijaldemokrata Vojvodine se oštro protivi promjeni granica na Balkanu. Podsjećamo da se granice mijenjaju samo ratom i zbog toga ne vjerujemo u priče o dogovornoj razmjeni teritorija i mirnoj promjeni granica. I u ratovima 90-ih godina prošlog vijeka su nas uvjeravali u „humano preseljenje stanovništva“, a znamo da se završilo tragedijom za milione ljudi sa ovih prostora. Još manje vjerujemo u priče o „korekciji granice“, jer bilo kakva razmjena teritorija podrazumijeva i razmjenu stanovništva i nova etnička čišćenja.



LSV poziva političare u Beogradu i Prištini da prestanu da razmišljaju u teritorijalnim kategorijama i da se posvete poboljšanju života ljudi i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Takvim pristupom se relativizuje značaj granica, koje moraju biti otvorene. Podsjećamo da su u ratovima devedesetih godina reke krvi potekle, da je ubijeno 130.000 ljudi, desetine hiljada žena je silovano, a milioni su raseljeni iz svojih domova, a ni jedna granica nije promijenjena. Iluzija je vjerovati da će se životi običnih ljudi poboljšati ako bi sjever Kosova i Preševska dolina zamijenili državni okvir.



LSV upozorava da bi razmjena teritorija između Srbije i Kosova neminovno dovela do legitimisanja pogrešnog modela etničkog zaokruživanja država. To je princip koji je naš region u prošlosti vodio u ratne sukobe. Uz to, navedena rješenja bi sa velikom vjerovatnoćom proizvela „domino efekat“ i u drugim balkanskim državama, što bi vodilo daljim etničkim podjelama i težnjama za promenama ili „korekcijama“ i drugih granica na Balkanu, što otvara put u nove sukobe.



Podržavamo nastavak Briselskog dijaloga, smatramo da je potrebno pronaći kompromisno rešenje, jer nerešeni problemi proizvode nestabilnost i ekonomsku stagnaciju, što sve vodi daljim odlascima mladih i iz Srbije i sa Kosova. Zbog toga LSV poziva na mir, razvoj dobrosusedskih odnosa, nastavak dijaloga i evropska rešenja, kako ne bi ceo region bio talac prevaziđenih formula i razmišljanja u devetnaestovekovnim kategorijama granica i teritorija.





(24sata.info)