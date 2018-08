Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio je da je rano govoriti o tome da li Rusija i Sjedinjene Države podržavaju ideju Beograda o razgraničenju sa Albancima.

Ivica Dačić / 24sata.info

“Daleko je uopšte mogućnost da se dođe do nekih dogovora o rješenju za Kosovo i Metohiju”, rekao je Dačić, dodavši da uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stalno razgovaraja sa ruskim zvaničnicima.



"Mi ništa ne radimo iza leđa našem glavnom strateškom partneru, zemlji koja nam daje najveću podršku. S druge strane, to je tema o kojoj se razgovara sa najvažnijim zemljama bez obzira što EU vodi dijalog. Nema trajnog rješenja bez učešća i drugih zemalja", rekao je Dačić odgovarajući na pitanja novinara da li je Beograd Rusiji i SAD iznio ideju o razgraničenju i da li je tražio podršku za nju.



Dačić, koji se u bašti hotela beogradskog hotela "Moskva" sastao sa portparolkom ruskog ministarstva spoljnih poslova Marijom Zaharovom pred njen povratak u Rusiju, naveo je da je Beograd otvoren za dijalog i nalaženje trajnog rješenja za pitanje Kosova – dodavši da će to biti tema svih sastanaka u septembru i avgustu.





(24sata.info)