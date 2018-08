Oko 50 hektara guste borove šume i raslinja gori u subotu od ranog popodneva u Lokvi Rogoznici, a požar gasi 160 vatrogasac DVD-a i JVP-a sa 40 vozila, te četiri kanadera i dva air traktora protupožarnih snaga Ministarstva obrane Hrvatske, doznaje se od glavnog vatrogasnog zapovjednika Splitsko-dalmatinske županije Dražena Glavine.

Foto: 24sata.info

Kazao je da na terenu nema ozlijeđenih.



Požar je planuo u 13.45 sati u Lokvi Rogoznici, na predjelu Ivašnjak gdje je vatra zahvatila gustu borovu šumu i raslinje, a zbog jakog vjetra koji puše i dim i vatru nosi sve do ceste.



Promet je na Jadranskoj magistrali zatvoren od 15.15 sati, pa se vozači pozivaju da izbjegavaju cestu Omiš-Dubci i voze zaobilazno preko Gata i Šestanovca.



Glavni vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije rekao je kako visoke temperature, koje su u vrijeme požara na tom području dosezale i do 36 stupnjeva, te tramontana koja puše, gasiteljima otežavaju gašenje, no procjenjuje kako će do večeri situacija biti bitno drugačija.



- Stanje na terenu još nije zadovoljavajuće, ali okružujemo požar i nadamo se da ćemo ga do večeri staviti pod nadzor. Tramontana koja puše otežava nam gašenje, a do sada je zahvaćeno oko 50 hektara. Vatra je zahvatila i dvije cisterne s vodom, no srećom do sada nemamo ozlijeđenih gasitelja - kazao je za Hinu Glavina.



U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita Hina doznaje kako se pak vatra približila kućama iznad Jadranske magistrale.





(FENA)