Prijedlog o razgraničenju odraz je želje za pronalaženjem kompromisnog rješenja za Kosovo i ne treba ga tumačiti kao slabost, rekao je šef srbijanske diplomatije Ivica Dačić nazivajući licemjerima one koji se protive promjeni granica.

Arhiv / 24sata.info

"Vidio sam (Peter) Galbraith je rekao da je za njega nemoguće promjena granica... Kako ih nije sramota da govore da nema promjene granica, oni koji su nas bombardovali da bi srušili granice Srbije? A sada su se sjetili - nema više promjena granica... Slušajte, otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo, kraj... Kako vas nije sramota, licemjeri? To važi i za Makedoniju koja je priznala nezavisnost Kosova i kaže da sad nema promjene granica... Pa sad kad je mečka zaigrala u vašem dvorištu, sad nema promjena granice... O kojoj granici vi pričate, o granici između Srbije i Kosova - gdje postoji ta granica, ko je verifikovao tu granicu? Sram vas bilo! Sad odjednom se sjetismo da nema podjele po etničkom principu... Pa kako nastade - da nije možda OVK bila multinacionalna, da se nije možda OVK borila za multinacionalno Kosovo", upitao je Dačić na konferenciji za novinare poslije razgovora s portparolkom ruskog ministarstva spoljnih poslova Marijom Zaharovom.



Dačič je rekao da je on oduvijek govorio o razgraničenju kao rješenju za Kosovo.



Povodom spekulacija o pripajanju tri opštine s juga Srbije Kosovu Dačič je dodao: "Zar je to kompromisno rješenje, nemojmo izigravati budale!"



On je dodao da je za Rusiju prihvatljivo sve što je prihvatljivo za Srbiju i da Srbija ne radi Moskvi iza leđa.



Dačić je rekao i da "Veliku Britaniju više ne može da spominje jer nju ne zanima koji je srpski stav".



"To ćemo imati u vidu kada njima bude trebalo nešto", izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije.



Dačić je izrazio zahvalnost Zaharovoj na podršci koju Rusija pruža Srbiji, koje su, kako je rekao, dvije "sestrinske države".



"Rusija je uvijek tu kada Srbiji treba pomoć i podrška na međunarodnom planu. Mi nikada nećemo ugroziti prijateljske odnose s Rusijom", rekao je Dačić, podsjetivši da se do kraja godine očekuje posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji.

(Beta)