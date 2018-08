Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da se promijenila pozicija SAD-a po pitanju Kosova kazavši da su "otvoreni da sagledaju sve prijedloge za neka kreativna i fleksibilna rješenja".

Ivica Dačić / 24sata.info

"Želim da podsjetim da se ja za prijedlog koji je iznio Vučić zalažem već desetak godina, to je jedino moguće i brzo rešenje koje može da otkloni taj akutni problem. Da li će do tog rješenja doći ili ne, previše je rano govoriti o tome“, rekao je Dačić, govoreći o zagovaranju ideje razgraničenja Srba i Albanaca.



Upitan da prokomentariše izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je on “Miloševićev učenik koji uzalud pokušava da povuče paralele između Kosova i Republike Srpske“, Dačić je za Prvu televiziju izjavio “Bakir voli da nastupa na takav način“.



“Ja nemam ništa protiv toga da svako iznese svoje mišljenje. Izbori su u BiH i svako tu gleda neku svoju političku filozofiju i marketing. Bakire, gotovo je sa tim da je BiH unitarna država, poštujte Republiku Srpsku i prava Hrvata, mi imamo interes da živimo u miru“, naveo je Dačić.







