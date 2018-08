Grupa turista na Hvaru dugo će pamtiti svoj noćni provod u ovom otoku. Nakon noćnog provoda u poznatom beach baru stigao je račun od blizu 88 hiljada kuna (21.800 KM).

Foto: 24sata.info

Kako piše Slobodna Dalmacija, te večeri društvo je ispijalo razna pića i, istini na volju, cjenovnik pića u svakom trenutku je bio dostupan, no iznos koji su morali platiti na kraju večeri zaista je nevjerovatan.



Novinari Slobodne Dalmacije ističu da mogu shvatiti da je 0,33 l Jamnice 29 kuna, da je Ožujsko 0,33 l 39 kuna, kao i to da 0,25 l Red Bulla košta 45 kuna. Ipak, pitaju se kako litar šampanjca Dom Perignon Rose košta 15.000 kuna.



"To je već na granici situacije kada valja postaviti pitanje kuda vodi dalmatinski turizam. Hvar je, htio, ne htio, postao neka vrsta elitne hrvatske turističke destinacije, a to sa sobom nosi i pozitivne i negativne stvari. Na Hvar tako, među ostalim, dolaze turisti dubljega džepa, ali puno je i onih gostiju koji se žale da je najsunčaniji grad na Jadranu vrlo skupa destinacija. Ove su godine upravo u Hvaru zabilježeni slučajevi da se zatvaraju restorani zbog nedostatka radne snage i kvalitetnog kadra. Cijene diktira tržište, ali pitanje je ima li smisla situacija da se za litar (vrsnog) šampanjca mora izdvojiti dosta više od dvije prosječne hrvatske plaće".

(24sata.info)