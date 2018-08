Zalažem se za razgraničenje sa Albancima, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Arhiv / 24sata.info

Rješenje za Kosovo i Metohiju, ako ga bude, mora da bude sveobuhvatno, a ne jednostavno niti uprošćeno, kako neki zamišljaju, istakao je Vučić.



"Ja se zalažem i to ne krijem, svakako se zalažem i to je politika koju predstavljam, a da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ali ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima", rekao je Vučić novinarima u Šidu, gdje je posjetio fabriku za preradu mesa.



"Da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada - to je uvijek izvor potencijalnih sukoba i problema", objasnio je predsjednik Srbije.



Da li ćemo uspjeti u razgraničenju ne zavisi od nas, kaže i primjećuje: "Za tango je potrebno dvoje".



Rješenje za Kosovo i Metohiju, ako ga bude, istakao je, mora da bude sveobuhvatno, a ne jednostavno, niti uprošćeno, kako neki zamišljaju.



Rekao je da, za razliku od Tačija i Haradinaja i pojedinih zapadnih predstavnika, i onih u domaćoj javnosti koji sve znaju, "a nisu nijednom razgovarali niti prisustvovali bilo kakvim razgovorima", ne želi da iznosi neke stvari, jer bi time rušio našu poziciju.



"Nisam neodgovoran i neću da izlazim sa 'veličanstvenim patriotskim izjavama'", rekao je Vučić i dodao da zna svoj posao i da ga radi u najboljem interesu Srbije.



Vučić je rekao da će nedvosmisleno reći šta misli kada se bude bilo blizu nekog opipljivog rješenja.



"To mora da bude sveobuhvatan plan koji se tiče mnogo toga, i ne jednostavan ili uprošćen kako neki zamišljaju", rekao je i naglasio da ne može da govori o čemu pregovara sa kosovskim Albancima, jer bi tako otvorio karte Srbije u pregovorima.





(FENA)