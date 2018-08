Mir u jugoistočnoj Europi je krhak, s mnogo "zamrznutih sukoba", pa se sa sigurnošću ne mogu isključiti niti budući ratovi, tvrdi u srijedu ljubljansko "Delo", u komentaru povodom najava o novom zahlađenju odnosa Hrvatske i Srbije, te napetosti u BiH i na Kosovu.

Arhiv / 24sata.info

"Balkan su oduvijek naseljavale različite etničke skupine različitih jezika, običaja i vjera, koje su se često gledale preko nišana. Ta krvava prošlost utjecala je na odnose sila u Europi, pa je Balkan smatran 'divljim zapadom' Starog kontinenta. U tome nisu bez krivnje ni europske i druge velesile koje su zbog geostrateškog položaja regije dolijevale ulje na vatru, komplicirajući prilike na Balkanu", piše vodeći slovenski list u pomalo klasičnoj maniri kojom slovenska politika nakon osamostaljenja odnose na području bivše Jugoslavije, iz kojih je i sama proistekla, prikazuje kao iracionalne sukobe nedoraslih plemena, kako bi se politički i geostrateški distancirala i pozicionirala u središnjoj Europi.



"Balkanska bačva baruta eksplodirala je u bivšoj Jugoslaviji - sceni najkrvavijih ratova u europskom poraću, a ni sada se kao niti u prošlosti ne može znati gdje bi mogao izbiti neki novi konflikt", piše Vili Einspieler, upozoravajući na komplicirane odnose Beograda i Prištine, stanje u BiH, ali i "novi hladni rat između Srbije i Hrvatske".



"To novo zahlađenje opasno ugrožava mir i stabilnost u regiji. Težnja da se stvore nova etnički kompaktna područja i da se mijenjaju postojeće granice mogu dovesti do toga da postojeći mirovni sporazumi postanu neodrživi", navodi Einspieler u vezi s Daytonskim sporazumom, aranžmanima Beograda i Prištine, pa i Erdutskog sporazuma o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja.



"Na sreću, nijedna novonastala balkanska državica nema vojnu, političku ili gospodarsku moć da ostvari vlastite nacionalističke planove. Iako napetosti i diplomatski sporovi Beograda sa Zagrebom jesu stalno na dnevnom redu, čini se da je rat malo vjerojatan. Članstvo Hrvatske u EU-u i NATO-u ima svoju težinu", navodi komentator središnjeg slovenskog dnevnika, ali upozorava da su odnosi i napetosti još južnije još osjetljivi, a mir krhkiji, prenijela je Hina.



"U nestabilnoj je regiji mogućnost izbijanja rata na Kosovu, u BiH, ili u Makedoniji i Albaniji uvijek prisutna, no unatoč tomu još nije za očekivati otvoreni konflikt između Srbije i Kosova. To se može zaključivati i iz poteza Velike Britanije koja predsjedava Vijećem sigurnosti UN-a, a blokirala je raspravu o kosovskom pitanju, jer je London ocijenio da Sirija, Afganistan i Cipar imaju prednost pred potrebom Vučićeve Srbije da ignorira nezavisnost Kosova", navodi slovenski list u komentaru.

(FENA)