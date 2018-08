Predsjednik Kosova Hashim Thaci je danas izjavio kako neće biti podjele Kosova niti autonomije za Srbe.

Foto: 24sata.info

Na konferenciji za medije kosovski predsjednik je rekao da je pod korigiranjem granica podrazumjevao samo to da se Preševska dolina pripoji Kosovu, ali da istovremeno ne bude podjele Kosova niti autonomije za kosovske Srbe, prenose beogradski mediji.



"Mi treba da učinimo maksimalne napore da na kraju postignemo završni mirovni sporazum. Ja sam opredjeljen da postignemo sporazum i nakon zahtjeva predstavnika Preševske doline predložio sam korekciju granice sa Srbijom, kao jedine mogućnosti za legitimiranje zahtjeva (Preševske) doline. To podrazumijeva ne podjeli Kosova, ne autonomiji za Srbe", kazao je Thaci.



Po njegovim riječima, korekcija granica podrazumijeva potpuno pripajanje Preševa, Bujanovca i Medvedja Kosovu i to treba da bude transparentan i miran proces između Srbije i Kosova.



Ponovio je da će Kosovo izvršiti obvezu u odnosu na sporazum o Zajednici općina sa srpskom većinom "uz poštovanje Ustava i sporazuma iz Bruxellesa".



Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je prije toga danas da se granice ne pomijeraju riječima već jedino ratom.



"Današnja realnost je epilog ratova. Otvaranje teme granica je za mene neprihvatljivo", rekao je Haradinaj u Valoni u Albaniji gde je u službenoj poseti, prenose kosovski mediji.



On je rekao da Beograd ima jednu retoriku, Priština drugu, "ali da se granice ne pomijeraju riječima".

(fena)