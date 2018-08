Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da nije on taj koji je otvorio "Pandorinu kutiju" govoreći o razgraničenju na Kosovu i Metohiji, te dodao da je, kada je proglašena nezavisnost Kosova, trebalo proglasiti i nezavisnost Republike Srpske.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je rekao da je o njegovom stavu o podjeli Kosova govorio desetak godina.



"To sam ja rekao, to je moje mišljenje. To nije prijedlog stranke niti Vlade. To sam govorio desetak godina, ja sam polazio od praktičnog rješenja. Ovo rješenje je brzo moguće jer nema preseljenja stanovništva", rekao je on za Televiziju "Prva".



Dačić je dodao da je o tome razgovarao i sa Dobricom Ćosićem, koji mu je pričao da je o tome govorio sa nekadašnjim predsjednikom Srbije i SR Јugoslavije Slobodanom Miloševićem i premijerom Srbije Zoranom Đinđićem.



"Đinđić je govorio da imamo više mogućnosti - konfederacije, a ako ništa ne može, imamo podjelu...", rekao je Dačić.



On je dodao da se radovao kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio unutrašnji dijalog, ali da nije čuo nijedan drugi prijedlog.



"Govorio sam o razgraničenju, nisam upotrijebio termin podjela. Koje su to teritorije, nikada ni o tome nisam govorio. Pitajte narod na sjeveru Kosova šta misli o tome. A, Srbi u enklavama na jugu, čemu oni pripadaju? Oni pripadaju srpskoj pokrajini prema našem Ustavu, a gdje je to u realnom životu... Taj što živi u enklavi davno je prestao da misli da je to sastavni dio Srbije", rekao je Dačić.



On je istakao da ne vidi spremnost Prištine na kompromis kada je u pitanju status Kosova, ali kaže i da oni imaju neka "moranja" i "ograničenja".



Dačić je naveo da će se u narednih nekoliko mjeseci intenzivirati razgovori za pokušaj pronalaska trajnijeg rješenja za status Kosova i Metohije, za šta postoje dva razloga.



"Prvi razlog je potreba da se dođe do kompromisa, a ne da se ova tema zadržava decenijama unazad i unaprijed. Drugi razlog je što ističe mandat evropskim organima, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini će morati da ide na izbore. To znači da se intenzivira neposredni dijalog Beograda i Prištine, ali nema tog rješenja bez saglasnosti velikih sila", rekao je Dačić.



Kada je riječ o poziciji SAD o tom pitanju, Dačić naglašava da se njihova pozicija značajno promijenila.



"Razgovarao sam sa njima više puta, ranije nisu htjeli ni da slušaju o tome. Danas su spremni da slušaju o kompromisu. Spremni su za kreativno rješenje, da se na to pitanje stavi tačka ili tri tačke", rekao je Dačić, navodeći da provodi svaki sat svog radnog vremena da odvrati bar jednu zemlju od priznanja Kosova.





(24sata.info)