Radiolog iz Sao Paola Fabiano Vallim poželio je ove godine sa svojim suprugom ljetovati u Hrvatskoj te je preko popularnog portala Booking.com odlučio rezervirati smještaj na Jadranu. No od iznajmljivača u Zadru dobio je šokantan homofobni odgovor, u kojem stoji da "ne primaju gejeve", piše Index.hr.

"Planirali smo svoj godišnji odmor i ove godine želimo posjetiti Portugal, Hrvatsku i Grčku. U Hrvatskoj želimo posjetiti Dubrovnik, Split i Zadar", rekao je Vallim za Index.



Svidjeli su im se Apartmani Identity u Zadru, koji su na Booking.com odlično ocijenjeni, te je Vallim tamo odlučio rezervirati smještaj za sebe i svog supruga, naglasivši da žele sobu s bračnim krevetom.



"Odbijeni ste. Ne primamo gejeve"



"Na moje iznenađenje, kada sam rezervirao smještaj, odgovorio mi je iznajmljivač Tomislav Gospić i odbio nas ugostiti", kaže Vallim. "Odbijeni ste. Ne primamo gejeve. Otkažite svoju rezervaciju", kratko je brazilskom turistu napisao Gospić.



"Buljio sam u laptop i nisam mogao vjerovati u ono što čitam. Bio je to homofobni napad riječima. Osjetila se agresivnost u tim riječima", rekao nam je Vallim i dodao kako mu je drago što u Hrvatskoj ima ljudi kojima smeta takva homofobna diskriminacija. Napomenuo je da je zajedno sa svojim suprugom, koji je također liječnik, devet godina i da tako nešto još nikad kao turisti nisu doživjeli. Vallim kaže da je potresen ovakvim tretmanom.



Vallim se odlučio požaliti servisu Booking.com na ponašanje iznajmljivača Gospića, no još nije dobio odgovor od njih, a javio se i Zagreb Prideu, koji je također apelirao na Booking.com da reagira na ovaj homofobni incident.



Apartmani Identity se inače nalaze u centru Zadra i sudeći po fotografijama, riječ je o vrlo lijepoj lokaciji za godišnji odmor. Index je više puta nazvao Tomislava Gospića da se očituje o ovoj situaciji, ali on se nije javljao na mobitel. Preko Facebooka smo se, pak, obratili Aleksandru Gospiću, koji je na Booking.com naveden kao vlasnik Apartmana Identity, ali ni on nam nije odgovorio na upit za komentar.



Zagreb Pride: To je samo vrh sante leda homofobije



Zagreb Pride, pak, upozorava da je ovaj slučaj "samo vrh sante leda homofobije i transfobije koju LGBTIQ osobe u Hrvatskoj sistemski doživljavaju 365 dana u godini, uključujući i vrijeme godišnjih odmora, kada se većina bezbrižno odmara".



"Nažalost, situacija nas nimalo ne iznenađuje jer smo se proteklih godina susreli s nekoliko desetaka sličnih slučajeva - s neugodnostima na plaži, prilikom unajmljivanja smještaja, na trajektu, prilikom šetnje rivom, na večerama, u klubovima i restoranima... Tada nam se najčešće, poput Fabiana, osobe javljaju u šoku, dijele svoja iskustva i ne vjeruju da se takva Hrvatska promovira kao turistička zemlja. Naime, ni na jednom promotivnom materijalu ne navodi se da Hrvatska jest turistička zemlja, ali ne za sve. Kao što već dugo ističemo, naši trgovi i naše ulice nisu sigurni, kao ni naše plaže, naše rive, a ni naše more.



Ne možemo se ne zapitati koliko takvih slučajeva ostaje nezabilježeno, posebno kad govorimo o tuzemnim turistkinjama i turistima, koji se ne usuđuju nikome prijaviti diskriminaciju. Ovakvi slučajevi, koji se vrlo brzo dijele na društvenim mrežama, šalju jasnu poruku i izvan naših granica da je ovo država u kojoj nisu svi dobrodošli i sve dobrodošle, a da pravo na odmor pripada samo nekima", poručili su za Index iz Zagreb Pridea.





