Županijski sud u Zagrebu donio je u utorak privremenu odluku da se ne dopušta štrajk u Croatia Airlinesu zbog velike štete koja bi njime nastala, a sutra se nastavlja rasprava kada će biti donesena odluka o zakonitosti štrajka.

Foto: 24sata.info

Ako sud sutra donese odluku da je štrajk zakonit ukinut će ovu privremenu mjeru koju je donio danas, a štrajk bi u tom slučaju najranije mogao početi u nedjelju, rekao je odvjetnik sindikata Albin Hotić.



On smatra da je sud pogriješio u samoj procjeni donošenja privremene mjere jer se pozvao na odredbu da bi nastala prevelika šteta, istaknuvši kako sam smisao štrajka i jest da proizvodi štetu, javlja Hina.



Kazao je da je pravo radnika da štrajkaju kako bi prisilili poslodavce na neke ustupke koje im inače ne bi dali da radnici ne prijete obustavama rada.



"Pozivati se na štetu u slučaju štrajka je kontradiktorno, to je kontradikcija u samoj interpretaciji", rekao je.



Naglasio je da je štrajk zakonito nanošenje štete poslodavcu koji se tako prisiljava da nešto učini što inače ne bi.



"Pozivati se na štetu, i to samo na temelju jednog dopisa ministra Butkovića, smatramo u najmanju ruku nedostatnim. Svakako ćemo se žaliti, imamo rok od osam dana, no privremena mjera ima odmah učinak, ali imamo pravo žalbe Vrhovnom sudu i to ćemo iskoristiti", rekao je Hotić.





(FENA)