Uoči obilježavanja 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja kojom je Hrvatska oslobodila zemlju, srpski predsjednik Aleksandar Vučić je u subotu odavajući poštovanje stradalim Srbima na skupu koji je Oluju nazvao pogromom, rekao kako je operacija motivirana mržnjom prema Srbima te da jaka Srbija neće više nikada dopustiti nikakve Oluje.

Foto: 24sata.info

Vučić je na tom skupu rekao da "nije nikakva slučajnost što su datumi zločina zbog različitosti zbog vjere i nacije isti, jer su nacisti 4. kolovoza 1944. godine provalili u sigurno skrovište židovske djevojčice Ane Frank i odveli je u logor da umre."



Usporedio Tuđmana s Hitlerom



"I u oba slučaja, jedina krivica i Ane Frank i Srba iz Krajine bila je ne nešto što su napravili, nego nečije uvjerenje da će bez njih neka zemlja, neki ljudi, biti ljepši i bolji. U oba slučaja traženo je i primijenjeno konačno rješenje. U oba slučaja, oni koji su drugačiji, optuženi su za samo svoje postojanje. I nije puka koincidencija to što je Hitler 1919. godine optužio Židove za to što se 'množe' i što je istu tu riječ - 'množili su se' - upotrijebio Tuđman u svom govoru u praznom Kninu, oslobođenom Srba, od vlastitih stanovnika", rekao je Vučić u obraćanju okupljenima.



Kako je rekao, "Hitler je htio svijet bez Židova, a Hrvatska i njena politika je htjela Hrvatsku bez Srba jer su, kako je rečeno, 'razarali hrvatsko nacionalno biće'. Kako, nije objašnjeno, niti je to bilo potrebno. Odvratna emocija, koja pokreće pogrom, istrebljenje, ne traži pojašnjenje. Dovoljno joj je nečije ime i prezime da učini sve ono što je učinila u ime svog imena", rekao je Vučić.



"Više nikada i nigdje neće biti nikakvih Oluja"



Odavajući poštovanje hrvatskim Srbima, koje je nazvao krajišnicima stradalim tijekom Oluje, Vučić je poručio da je Srbija danas jaka i da "više nikada i nigdje nikakvih Oluja neće biti" prema Srbima samo zato što su Srbi.



Pod sloganom "Oluja je pogrom", u Bačkoj Palanci je u subotu navečer u nazočnosti državnog vrha Srbije, predstavnika vlasti Republike Srpske i patrijarha Irineja održan središnji komemorativni skup u povodu Dana sjećanja na stradale i izbjegle Srbe, koji se u Srbiji službeno i na državnoj razini obilježava zadnjih pet godina.



"Večeras smo po prvi put u posljednjih nekoliko desetljeća okupili srpske političke predstavnike iz RS i BiH i Srbije i Hrvatske jer svi Krajišnici diljem svijeta trebaju znati da nisu sami", rekao je Vučić i naglasio da se večeras obilježava "najstrašniji dan u našoj novijoj povijesti".



Vučić: Za zločine niko nije kažnjen



Uz ocjenu da su Srbi stradali kao "narod šiban mržnjom", Vučić je rekao da se "zločini ne mogu zaboraviti jer je svaki zločin vječan".



"Ti koji slave trebaju znati - kad ubiješ nekog danas, ubio si ga i sutra, a kad prognaš nekog danas, prognao si i njegovo jučer", istaknuo je Vučić ocijenivši da "nema okvira u koji se taj zaborav može smjestiti".



Naveo je da se mržnja koja je nastala u prošlosti nastavila i u vrijeme Oluje, a ocijenio je "tragičnim" da te mržnje ima i danas.



On je, ne spominjući izravno Hrvatsku, rekao da nitko za zločine nije "ni iz pristojnosti kažnjen", i govoreći u trećem licu, rekao kako "neće priznati ni Jasenovac ni njegove žrtve, niti da su ubili stotine tisuća Srba".



Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je u Kninu na obilježavanju Dana pobjede rekao da je nedvojbena činjenica o velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku, ali i da danas, 23 godine nakon pobjedničke operacije Oluja, Hrvatska šalje Srbiji i srpskoj manjini poruke istine, suradnje i mira.



"Mi smo poslali brojne poruke u zadnje dvije godine Srbiji u kojima želimo suradnju i mir, no želimo i istinu. Za sve nas je nedvojbeno da je veliku agresiju izvršio Milošević i velikosrpski režim na hrvatskom teritoriju. Želimo da se srpska manjina u Hrvatskoj dobro osjeća i radimo na tome stalno stoga šaljemo poruke istine, suradnje i mira", poručio je premijer u razgovoru za HRT ispred Kninske tvrđave, gdje će biti priređen prijam za ratne zapovjednike iz Domovinskog rata.



"Nećemo biti samo utočište Srbima nego zaštita za svakog od njih"



Vučić, čija zemlja i dalje ne priznaje agresiju na Hrvatsku, ustvrdio je da će Srbija zaštititi Srbe i da neće biti novih Oluja.



"Više nikada nikakvih Oluja samo zato što su Srbi, nikada i nigdje neće biti. I nećemo više biti samo utočište - bit ćemo zaštita za svakog od njih i nikome nećemo dozvoliti da ga progoni i ponižava", poručio je predsjednik Srbije i rekao da "nitko ne može promijeniti rod (Nikoli) Tesli jer je Srbin, ni (Milutinu) Milankoviću jer je Srbin".



"Ništa tuđe nećemo, ali nitko nam ne može zabraniti da se zovemo Srbima. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija", završio je svoj govor Vučić, a na isti način i istim pokličem svoj govor je prije njega završio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.



Dodik misli da će Srbi objediniti "svoje državne prostore"



Dodik je rekao kako "ne vidi razlog" zašto se progon Srba 1995. dogodio "uz podršku zapadnog svijeta NATO-a koji je osposobio hrvatsku vojsku za etničko čišćenje" nakon što je Tuđman zapovjedio "prvo potjerajte stanovništvo, a vojska će za njima".



"Tražim dodatnu snagu da razumijem ono što se u akcijama Oluja, Bljesak i sličnim dogodilo. Narod koji je izgubio pola populacije i izišao iz Prvog svjetskog rata gotovo prepolovljen, koji je nastradao i u Drugom svjetskom ratu u vrijeme Jasenovca i NDH, jedinog režima u svijetu koji je pravio logore i za djecu", rekao je Dodik.



On je podsjetio na akciju Maestral "kada je regularna vojska Hrvatske ušla na prostor BiH i počinila ratne zločine, a oko 130.000 Srba iz općina u BiH je etnički očišćeno".



Nazivajući "zabludama dvije države koje su se zvale Jugoslavija", Dodik je rekao da Srbi više nemaju pravo na zablude jer sada imaju dvije važne stvari - "jaku i moćnu Srbiju i jaku Republiku Srpsku, koju živimo kao državu srpskog naroda".



"Uvjeren sam da će Srbi u ovom stoljeću naći snagu da objedine svoje državne prostore i riješe probleme koji su sad pred državom Srbijom", rekao je Dodik.



On je zamolio Vučića "da uloži energiju i zaštiti i nas u Republici Srpskoj koji Srbiju doživljavamo svojom zemljom i vidimo je kao jedinstven prostor - i državni i politički".



Dodik je na kraju rekao kako "ima pravo i na mali cinizam" i nastavio: "Sutra kada budu tamo (u Kninu) slavili, stajat će mirno pred himnom koju je napisao Srbin".



Patrijarh Irinej smatra da su Srbi stradali samo zato što su Srbi, ipak poziva na oprost



Patrijarh srpski Irinej, koji je s vladikama i svećenicima SPC služio misu za stradale, ocijenio je da su oni postali žrtvama samo zato što su Srbi te pozvao na oprost grijeha.



"Kako Bog oprašta grijehe, mi smo pozvani i nadamo se da će to oproštenje nekoga navesti da razmisli o tome što je bilo i da poželi da se takvo zlo nikada više ne dogodi, ne samo kod nas već i svim drugim narodima", izjavio je Irinej.



"Ako ima nekog tko je zatajio i mogao to zlo zaustaviti, to je bila Crkva", rekao je patrijarh Irinej, aludirajući na Katoličku crkvu.



"Nažalost - i njihova i naša tragedija", konstatirao je poglavar SPC-a.



Danu sjećanja nazočili su premijerka Srbije Ana Brnabić i ministri u Vladi Srbije, zastupnici Skupštine Srbije, predstavnici Vojske i SPC-a, predsjednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić te predstavnici oporbe u Republici Srpskoj, a komemorativni skup izravno je prenosila Radio-televizija Srbije.

(Index)