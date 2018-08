Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je motiv "Oluje" mržnja, politika Hrvatske koja je htjela državu bez Srba, kao što je Hitlet htio svijet bez Jevreja.

Foto: Tanjug

On je rekao da je 4. avgust 1995. godine jedan od najstrašnijih u istoriji, da je svaki zločin vječan i ne može da se slavi.



"Oni neka slave. Mi koji smo večeras plakali možemo s ponosom da gledamo u budućnost", rekao je Vučić i podsjetio da za strašan zločin nad Srbima niko nije odgovarao.



Vučić je rekao da se Srbija promijenila i da danas smije da kaže da je to bio "pogrom, zločin, čišćeni, istrebljenje i pljačkajne", bez poziva na osvetu i mržnju.



"Više nikada nikakvih 'oluja' za Srbe, zato što su Srbi, neće biti. To je moja poruka za Srbe i sve druge. Stajaćemo, Milorade, uz svoj narod i nećemo dozvoliti nikome da ga progoni i ubija", rekao je Vučić.



Vučić je istakao da oni neće nikada kazniti nikoga za "Oluju", pa čak ni iz "puke pristojnosti", baš kao što nikada neće da priznaju Jasenovac i sve njegove žrtve.



Predsjednik Srbije je rekao da su večeras u Bačkoj Palanci okupljeni svi Srbi iz Srpske, ali i Crne Gore i Hrvatske.



"Večeras svi Srbi iz Krajine, gdje god da žive, treba da znaju da nisu sami", poručio je predsjednik Srbije.



Predsjednik Srbije je rekao da su krajiški Srbi donijeli Srbiji sve najbolje i da su ponos Srbije.



"Dozvolite mi da se izvinim svim Krajišnicima za sve ove godine ćutanja", rekao je on.

(24SATA.INFO / NN)