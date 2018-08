Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako je proteklih dana zabilježeno "višeslojno agenturno djelovanje" zbog čega se Srbija mora braniti od tračeva i optužbi da na Kosovu sprema incidente, ali nije naveo o kojim se agentima radi te tko je i zašto želio nauditi Srbiji.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

"Prethodnih dana imali smo djelovanje iz raznih centara moći kako se nešto strašno kuha, kako strašni zločinci iz Beograda s nešto malo manjim zločincima u Prištini nešto spremaju", rekao je Vučić novinarima nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.



Dodao je kako politički protivnici, pojedini pripadnici Srpske pravoslavne crkve i inozemni centri moći optužuju vlast u Srbiji da s vlastima u Prištini dogovara incidente.



Vučić je rekao da je na sjednici Vijeća doneseno više važnih mjera, odluka i prijedloga za vladu i snage sigurnosti "kako bi ojačala naša borbena gotovost i da bismo bili spremni za sve izazove u budućnosti".



"Novih Oluja neće biti"



Ponovio je svoju raniju poruku kosovskim Srbima da za srpski narod "novih Oluja neće biti".



Izvanrednu sjednicu Vijeća zbog situacije o Kosovu Vučić je sazvao kako bi se razgovaralo o tome kako zaštiti srpske interese i narod na Kosovu, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).



Napetosti između Beograda i Prištine i verbalna razmjena oštrih poruka traju danima, a RTS podsjeća da je subota, 4. kolovoza, posljednji dan roka koji je Bruxelles dao vlastima u Prištini za donošenje statuta Zajednice srpskih općina.



Portal lista Blic istodobno tvrdi da je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost sazvana jer "postoje i operativna saznanja da će Albanci uz pomoć NATO-a pokušati zauzeti (vodoopskrbni sustav) Gazivode" na sjeveru Kosova, većinski naseljenog Srbima, koji je pod kontrolom Beograda.



Beogradski mediji izvijestili su ranije, citirajući kosovske izvore, da je "operativnom zapovijedi Kosovska policija (KP) prekinula odmor svim svojim uniformiranim članovima".



Pozivajući se na kosovski portal Kallxo, koji je, navodno, došao u posjed pisma direktora operative KP-a Rashita Qalaja, mediji u Beogradu prenijeli su zapovijed da se "zbog operativnih angažmana do daljnjeg suspendiraju odobrenja za odmore za uniformirano osoblje sve do donošenja druge odluke".



Beogradski elektronički mediji prenijeli su u petak izjavu kosovskog predsjednika Hashima Thacija da Priština neće dopustiti autonomiju za sjever, već da može biti riječi samo o "korekciji granica" i "pridruživanju Preševske doline Kosovu".



Thaci je, prema beogradskim medijima, na tiskovnoj konferenciji ponovio da Priština ne prihvaća podjelu Kosova i razmjenu teritorija, već samo "korigiranje granica", odnosno "pridruživanje Preševske doline (na jugu Srbije, većinski naseljene Albancima) Kosovu".



Referendum?



"Mislim da je došlo vrijeme da ojačamo ulogu i volju naših građana. Još uvijek nismo ispunili interes građana. Nismo imali pravo na referendum", citirali su Thacija.



On je, prema medijima, naveo da je konzultirao međunarodnu zajednicu kako bi omogućio izražavanje prava na referendumu. Prema istim medijima, Thaci je rekao da su "izgledi za konačni sporazum s Beogradom vrlo mali" te inzistira na tome da će "konačnu riječ o eventualnom dogovoru s Beogradom dati kosovski parlament".



Napetosti u odnosu Prištine i Beograda ne jenjavaju, a srbijanski državni dužnosnici u svojoj retorici posljednjih tjedana sve češće spominju "kompromisno rješenje" i "razgraničenje", na što Priština uzvraća da podjela teritorija ne dolazi u obzir, uz upozorenje da je moguća posljedica podjele teritorija Kosova - rat, pišu beogradski mediji.



U tim je ocjenama najdalje otišao kosovski premijer Ramush Haradinaj.



"Podjela za mene znači rat, ja kažem to bez oklijevanja i rizično je govoriti o podjeli", rekao je prištinskim medijima Haradinaj prošli tjedan na pitanje o razmjeni teritorija.





