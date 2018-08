Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je hrvatska vojna akcija "Oluja" bila nastavak politike istrebljenja Srba još iz vremena Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ u Drugom svjetskom ratu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Sve zajedno, rezultat ovih politika, koje razdvajaju godine, ali ne i način i namera, može se, sasvim slobodno, podvesti pod termin - istrebljenje. I nema tu ni prejakih reči, ni manipulacija, najmanje politike", istakao je Vučić.



Vučić pojašnjava da je broj Srba u Hrvatskoj za posljednjih sedamdesetak godina toliko smanjen nasilno da su izrazi poput genocida, istrebljenja i desetkovanja sasvim adekvatni i u savršenom skladu sa golom istinom.



"To je, jednostavno, neporecivo, i nema potrebe tragati za dodatnim argumentima", ocijenio je Vučić u autorskom tekstu za list "Kurir" povodom 23 godina od hrvatske vojne operacije "Oluja".



On je podsjetio da se svakog 4. i 5. avgusta, kada se obilježava godišnjica "Oluje", Hrvati ne raduju svojoj sreći, već srpskoj nesreći, što nije ništa novo.



Vučić je istakao da je jedino novo to što su Srbi poslije mnogo godina počeli da pokazuju samopoštovanje, da govore i o sopstvenim žrtvama, ne izvinjavajući se i ne pravdajući se nikome zbog toga.



"O Srbima proteranim i ubijenim govorimo, ne zato što želimo nove sukobe i ratove, već zato što nećemo da nam se kolona ubijanih i proterivanihh mučenika bilo kada u budućnosti ponovi", naveo je Vučić.



On je naveo da od Knina do Beograda ima nešto više od 600 kilometara i da nema tužnijih kilometara u srpskoj istoriji od tih.



"Nema duže kolone prognanih, isteranih, obespravljenih. Nema jasnije namere u Evropi od te, tadašnje, da se Srbi iz Hrvatske jednom zauvek izbrišu. Da se očisti i Krajina, da se očisti i Banija, i Lika, i Kordun, i Dalmatinska Zagora i da se konačno reši to famozno `srpsko pitanje` u Hrvatskoj", dodao je Vučić.



Vučić napominje da je krvavo rješavanje "srpskog pitanja" u Hrvatskoj započeto u Drugom svjetskom ratu neskrivenim genocidom nad čitavim jednim narodom, sistematskim klanjem i ubijanjem više stotina hiljada Srba u čitavoj NDH.



"I ono koje je okončano nekih pedesetak godina kasnije egzodusom i nasilnim iseljavanjem samo u `Oluji` više od 250.000 Srba, pretežno civila, starih, žena i dece", istakao je Vučić.





(24sata.info)