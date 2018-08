Navijači "Hajduka" koji su juče na putu za Sofiju pravili haos u Vrčinu, danas su uhapšeni kada su se vraćali kući preko Srbije, i 28 njih je sprovedeno na saslušanje.

Foto: RAS Srbija

Na ekskluzivnom snimku "Blica", možete vidjeti kako ih policija iz marica uvodi u policijsku stanicu u Grockoj, odakle su odmah sprovedeni na saslušanje u Beograd kod sudije za prekršaje.



Više stotina navijača splitskog Hajduka su juče rano ujutru pokrali gotovo cijeli asortiman u prodavnici na benzinskoj pumpi u Srbiji, kada su krenuli na utakmicu u Bugarskoj, a ostavili su za sobom i ustaške simbole.



Huligani su iz Grocke pod policijskom pratnjom upućeni u gradski SUP u Bulevaru despota Stefana, rekao je predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinković.



Privedeni su u stanicu u Grockoj jer je na toj teritoriji, u Vrčinu, izvršen prekršaj.



Za sada još nije poznato da li će se teretiti za drsko i beobzirno ponašanje u grupi, za šta je zaprijećna kazna od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu ili za nasilje izvršeno u grupi za šta je zaprećena kazna zatvora od 30 do 60 dana.





