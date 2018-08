Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da želi da ljudima poruči šta čini oko Kosova i Metohije i da odgovori na optužbe. Vučić je istakao da se na KiM Srbija ne bori protiv albanskih interesa, jer sa njima želi bolje odnose. Dodao je da Srbija ima neprijatelje u nekim zapadnim zemljama, što se vidi u ponašanju Velike Britanije.

"Borimo se da u teškim, gotovo nemogućim uslovima, izvučemo maksimum za naš narod i izgubimo najmanje", kaže Vučić gostujući na TV Pink.



On je rekao da je 19 zemalja svijeta pogazilo principe i norme, ali da im neće reći da je kriv Milošević. Ističe da u Rezoluciji 1244 se ne govori o Srbiji, da je češće spominju Albanci nego Srbi. Kako podsjeća, 2006. godine, zahvaljujući neodgovornosti došlo je do otcjepljenja Crne Gore.



"Vlast u Srbiji se tukla između sebe! Izgubili smo Jugoslaviji. Imali smo pogrom stanovništva u martu 2004. Ni na to nismo reagovali nikako sem saopštenjima. 2007. i 2008. konačno govori se o puštanju standarda i ide se na status: proglašava se jednostrano nezavisnost Kosova, a na to reagujemo uglavnom neodgovorno, neozbiljno, reagujemo bez plana i ideje kao da nas je to iznenadilo", kaže Vučić.



Predsjednik podsjeća da je mnogo izgubljeno. Postojali su hvalospjevi bivšim vlastima u albanskim medijima, a Vučić je predstavljen kao "Sotona".



"Sotona sam jer iz ambisa pokušavam da izvučem nešto za srpski narod, da sačuvam srpski narod na KiM. Želimo da zaštitimo naše crkve, da dobijemo više nego što je pisalo u svim planovima dosad. Nikad nećemo dobiti manje od onog što je dosad nuđeno. U ovakvim uslovima pokušavamo da izvučemo najviše i zaustavimo vrzino kolo čekanja, skidanja glava. Borimo se da očuvamo mir za našu djecu, iako to sada zvuči kao fraza. Namučili smo se da sačuvamo mir i to poštuju svi i na istoku i na zapadu", kaže Vučić.

(24sata.info / NN)