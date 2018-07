Predsjednik Kosova Hashim Thaci izjavio je da nema sile koja predstavnike Kosova može natjerati da razgovaraju o podjeli Kosova.

"Kao predsjednik zemlje garantujem da ne postoji sila koja nas može natjerati da diskutujemo o podjeli Kosova", kazao je kosovski predsjednik na konferenciji za medije koja je u cjelosti bila posvećena finalizaciji dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.



On je rekao da u posljednje vrijeme postoje brojne lažne vijesti o podjeli Kosova i dodao da su one uznemirujuće.



"Radićemo da finalni sporazum bude u saglasnosti sa ustavnim i zakonskim rješenjima", kazao je Thaci i dodao da to neće biti plan Ahtisari plus, odnosno da neće biti rješenja koja će izaći van prijedloga za rješenje statusa Kosova izaslanika UN Martija Ahtisarija, prenosi Beta.



Prema njemu dijalog će biti zaključen međusobnim priznanjem dvije zemlje i mogućnošću da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, NATO i EU.



Thaci se angažovao za postizanje jedinstva jer je, kako je rekao, tamo gde su donijete zajedničke odluke, u Rambujeu dobili slobodu a u Beču nezavisnost.



Thaci je zahvalio političkim partijama i civilnom društvu koji su za nastavak finalne faze dijaloga, dok je pozitivnom ocijenio i raspravu u Skupštini Kosova o dijaloga dvije zemlje.



Ocijenio je i da se približava tako potreban i neophodan konsenzus o dijalogu.



"Nije podjela, nego korekcija"



Thaci je rekao da neće biti podjele Kosova, ali je priznao da će biti "korekcije granice sa centralnom Srbijom", prenijela je Radio televizija Srbije.



Thaci je to rekao na konferenciji za novinare u Prištini, uz objašnjenje da je korekcije granica bilo i sa Crnom Gorom i Makedonijom.



Na pitanje novinara šta po njemu znači stavljanje pitanja Preševske doline na pregovarački sto u Briselu, Tači je rekao da "vjeruje da je to prilagođavanje granice između Kosova i Srbije, nakon obostranog priznavanja".



U slučaju uzajamnog priznavanja dvije zemlje imaćemo oko 400 kilometara granične linije sa Srbijom, rekao je Tači, dodavši da je ubijeđen da će NATO pomoći Kosovu u tom pogledu.



