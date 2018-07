Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u ponedjeljak je rekao da zbog početka gradnje Pelješkog svatko treba biti sretan i ponosan, a nije želio komentirati najavu predsjedatelja Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da će podnijeti tužbu protiv Hrvatske Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu i Međunarodnom sudu pravde u Haagu.

Arhiv / 24sata.info

"Nije to moj nivo", rekao je Butković novinarima prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a upitan kako komentira činjenicu da je Bakir Izetbegović najavio pokretanje dvije tužbe zbog početka gradnje Pelješkog mosta.



Butković je rekao kako je danas počela gradnja Pelješkog mosta i da svi trebaju biti sretni i ponosni što je to konačno krenulo.



"Znate koliko se o tom mostu pričalo, koliko je bilo pokušaja da to sve skupa krene. Nakon što smo osigurali bespovratna sredstva i u prisustvu premijera Andreja Plenkovića potpisali ugovor o gradnji Pelješkog mosta taj postupak ide, a ostalo neću komentirati", rekao je Butković, prenosi Hina.



Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ranije je ocijenio da je početak gradnje Pelješkog mosta "flagrantno kršenje suvereniteta" Bosne i Hercegovine te je najavio kako će stoga biti poduzeti odgovarajući koraci pred međunarodnim institucijama.

(FENA)