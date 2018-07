U Srbiji su do sada četiri osobe preminule od posljedica groznice Zapadnog Nila, a virusom je zaraženo najmanje 60 osoba, objavio je u subotu Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Arhiv / 24sata.info

Prisustvo virusa evidentirano je na 53 područja u Srbiji, ali stručnjaci Instituta tvrde kako to ne znači da se broj zaraženih povećava jer se odmah provode odgovarajuće epidemiološke mjere.



"Na svim tim mjestima gdje su se određene aktivnosti provodile više nije naknadno registrirano prisustvo ovog virusa", rekla je epidemiologinja Darija Kisić Tepavčević za Radio-televiziju Srbije (RTS).



Objašnjavajući kako se prosječno na jedan od 150 slučajeva zaraze "mogu javiti komplikacije u vidu infekcije središnjeg živčanog sustava", ona je upozorila da je vjerojatnost takvih kompikacija veća kod osoba s kroničnim bolestima, bolestima krvožilnog sustava, s visokim tlakom ili nekontroliranim dijabetesom.



Groznica Zapadnog Nila prvi put je evidentirana u Srbiji 2012. godine, a od prvog pojavljivanja do prošle godine oboljelo je 574 ljudi, a umrla je 61 osoba.



Bolest je sezonskog karaktera, javlja se tijekom ljeta, prvi oboljeli uglavnom se registriraju u drugoj polovici srpnja, a najviše oboljelih je obično u kolovozu.



U zemljama EU do sada su zaraženi groznicom Zapadnog Nila registrirani u Grčkoj, Italiji, Mađarskoj i Rumunjskoj.

(FENA)