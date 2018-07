U Srbiji su od groznice Zapadnog Nila umrle tri osobe, a zaražena je 41, objavio je u srijedu Institut za javno zdravlje Srbije Dr. Milan Jovanović Batut.

Zaraženi komarci koji prenose virus registrirani su na 53 lokacije u Srbiji, a oboljeli su s područja Južnobanatskog, Južnobačkog, Sremskog, Srednjebanatskog i Podunavskog okruga, te s područja Grada Beograda.



Među oboljelima je 27 muškaraca i 14 žena u dobi od 31 do 84 godine.



Groznica Zapadnog Nila prvi put se pojavila u Srbiji 2012. godine, a od prvog pojavljivanja do prošle godine oboljelo je 574 ljudi, a 61 osoba je umrla, prenosi Hina.



Bolest je sezonskog karaktera, javlja se tijekom ljeta, prvi oboljeli uglavnom se registriraju u drugoj polovici srpnja, a najviše oboljelih je obično u kolovozu.



U zemljama EU-a do sada su zaraženi groznicom Zapadnog Nila registrirani u Grčkoj, Italiji, Mađarskoj i Rumunjskoj.



