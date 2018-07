Evropski sud u Luxembourgu u srijedu je objavio da Mađarska nije smjela ignorirati europski uhidbeni nalog u slučaju šefa MOL-a Zsolta Hernadija samo na temelju odluke njihovog državnog odvjetništva o obustavi kaznene istrage u okviru koje je Hernadi ispitan tek u svojstvu svjedoka.

Foto: 24sata.info

„Pravosudna tijela država članica dužna su donijeti odluku o svakom europskom uhidbenom nalogu koji im je poslan“, istaknuo je sud u objavi za medije u kojem ne otkrivaju Hernadijev identitet. Navode da je riječ o mađarskom državljaninu i predsjedniku uprave jednog mađarskog trgovačkog protiv kojega se u Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog optužbi da je „pristao visokom hrvatskom državnom dužnosniku isplatiti znatan novčani iznos u zamjenu za sklapanje ugovora između mađarskog trgovačkog društva i hrvatske vlade“.



U priopćenju ističu kako je sud „presudio da se radi odbijanja izvršenja europskog uhidbenog naloga nije moguće pozvati na odluku državnog odvjetništva o obustavi istrage pokrenute protiv nepoznatog počinitelja, u okviru koje je osoba protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog ispitana samo u svojstvu svjedoka, a da se protiv nje nije vodio kazneni postupak niti je ta odluka donesena u odnosu na tu osobu.



Europski uhidbeni nalog za Hernadijem, koji su neke države ignorirale, raspisan je nakon Uskokovih optužbi da je Sanaderu dao 10 milijuna eura mita kako bi Molu prepustio upravljačka prava u Ini. Tvrde da je predsjednik Uprave Mol-a, od početka 2008. do kraja 2009. u Zagrebu sa Sanaderom dogovorio da će za 10 milijuna eura poduzeti sve da se zaključe Prva izmjena i dopuna Ugovora o međusobnim odnosima dioničara trgovačkog društva Ina, javlja Hina.



U prosincu 2015. suđenje Sanaderu spojeno je s Hernadijevim slučajem, no njegova je obrana tražila da se cijeli spis prevede na mađarski, a tvrdili su i da je riječ o presuđenoj stvari jer je Hernadi po privatnoj tužbi za podmićivanje Sanadera oslobođen u Mađarskoj.



Krajem prošle godine Vrhovni sud ukinuo je rješenje kojim je zagrebački Županijski sud 30. svibnja 2017. privremeno prekinuo suđenje Sanaderu i Hernadiju, odlučujući o žalbama Uskoka i Hernadijeve braniteljice.



Prošloga tjedna na zagrebačkom Županijskom sudu do rujna je odgođeno pripremno ročište za suđenje Sanaderu i Hernadiju u slučaju Ina-Mol kako bi se prenumerirao opsežan spisi nastao spajanjem dviju optužnica.





(FENA)