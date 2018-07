Crnogorski premijer Duško Marković rekao je kako je patrijarha Irineja izjavom da je položaj Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori gori nego u vrijeme Turaka, a položaj Srba kao u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, "zloupotrijebio gostoprimstvo demokratske Crne Gore" i da vjeruje da će se ta izjava brzo korigovati.

Prema njegovim riječima, to nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, nego evropskog i evroatlantskog puta države.



"To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Razumijemo sve koji se protive tom putu, ali vjerujem da će doći vrijeme da nikada niko više ne zloupotrebljava naše gostoprimstvo i poštuje našu zemlju i ključnu vrijednost Crne Gore, a to je multietnički i multivjerski sklad", rekao je Marković na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Podgorici.



Na izjavu patrijarha SPC-a u ponedjeljak je reagovao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović koji je rekao da očekuje od njega da demantuje izjavu o položaju Srba u Crnoj Gori.



"Moj jedini komentar na to što navodite mogao bi biti da niko normalan tako nešto ne može pomisliti, a kamoli izgovoriti. Očekujem da to patrijarh demantuje", kazao je Đukanović za Antenu M.



Upitan je li izjavu patrijarha razumio kao prijetnju da će SPC braniti Mitropoliju crnogorsko primorsku od navodnog oduzimanja imovine u Crnoj Gori, Đukanović je rekao da će "zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je u pripremi regulisati tu oblast u sklopu ukupne državne brige o ljudskim pravima i slobodama, po najvišim međunarodnim standardima", prenosi Beta.



"Bilo čiji interesi ili pritisci, s bilo kog nivoa, neće nas spriječiti da uredimo odnose i u toj oblasti u skladu sa evropskom praksom", rekao je Đukanović.



