Nije prošao ni tjedan dana od dočeka hrvatske reprezentacije u Zagrebu, događaja koji se pretvorio u najmasovniji skup u povijesti neovisne Hrvatske. Oko pola milijuna ljudi u glavnom gradu Hrvatske je dočekalo osvajače srebra na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a atmosfera u gradu bila je veličanstvena - barem do trenutka dok se na pozornicu s našim nogometašima nije popeo pjevač Marko Perković Thompson.

Foto: Index.hr

Na dan kad su svi govorili o zajedništvu, Vatreni su na pozornicu pozvali pjevača koji, najblaže rečeno, izaziva velike podjele u hrvatskom društvu.



Naime, Thompson je omiljeni pjevač hrvatske (ekstremne) desnice i samim time je polarizirajuća figura u ionako duboko podijeljenom hrvatskom društvu. Da je Thompson itekako problematičan i izvan granica Hrvatske, pokazuje i podatak da su mu u zadnjih par godina zabranjeni nastupi u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, ali i Sloveniji. Posebno je zanimljiv ovaj zadnji slučaj, kad je nakon zabrane Thompsonova koncerta u Mariboru pjevač tražio da ga zaštiti - državni vrh. I Plenković i Kolinda su tada stali u Thompsonovu obranu, ali bez uspjeha.



Pitanje o nastupu Thompsona na dočeku Vatrenih postavljeno je i hrvatskom izborniku Zlatku Daliću.



"Igrači su rekli da žele Thompsona i Lijepa li si, i to pjeva 95 posto ljudi, a sad bi nam pet posto njih reklo da to ne može. Njih pet posto želi sve nas preobratiti, neka pati koga smeta", rekao je Dalić na pitanje zašto je Thompson bio na pozornici prilikom dočeka Vatrenih.



Sam Thompson je pak rekao da su ga na doček pozvali Luka Modrić, kapetan Vatrenih, i izbornik Zlatko Dalić.



Strani mediji raspisali se o Thompsonu koji je pokvario veličanstveno slavlje



Nije nimalo neobično da je pojavljivanje ekstremno desnog pjevača na dočeku Vatrenih upalo u oči i stranim medijima. Tako je, primjera radi, konzervativni njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung Thompsona opisao kao "desnoradikalnog ljigavca i glorifikatora fašizma", dodavši kako je njegova pojava pokvarila dotad veseo doček nogometaša.



I ugledni Financial Times piše kako je Hrvatska postigla autogol pozivanjem Thompsona na doček reprezentacije.



"Perković, kojeg Thompson nazivaju po automatskom oružju, nacionalistički je pjevač koji je o genocidu i konclogorima za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad su Hrvatskom vladali fašisti, pjevao pozitivno. On je postao popularan kad je Jugoslavija kliznula u rat 1990-ih, a njegova prva pjesma bila je o zaštiti svog sela", piše Financial Times.



U stranim su medijima u posljednjih tjedan dana osvanuli deseci članaka u kojima se problematizira nastup Thompsona na najvećem javnom okupljanju u povijesti neovisne Hrvatske.



Znaju li Dalić i Modrić što Thompson zapravo pjeva?



No ništa od toga ne smeta ni hrvatskom izborniku Zlatku Daliću ni kapetanu reprezentacije Luki Modriću, baš kao ni svima onima koji na prigovore o Thompsonu odgovaraju s "neka pati koga smeta" i u njegovu opusu ne nalaze baš ništa sporno.



Da je Thompson simpatizer ustaša, poznato je odavno. Primjera radi, njegova najpoznatija pjesma Bojna Čavoglave počinje riječima "Za dom spremni" - ustaškim pozdravom iz vremena Nezavisne države Hrvatske kojom je vladao Hitlerov pokorni podanik Ante Pavelić. Thompson i dalje, 23 godine nakon rata, tu pjesmu s tim pozdravom izvodi na svojim koncertima. No to nije jedina pjesma u kojoj Thompson, uvijeno ili otvoreno, slavi ustaški pokret.



Thompson zaziva "spuštanje guste magle" - što mislite otkud mu ta slika?



U pjesmi Reci, brate moj Thompson najavljuje kako će se "opet gusta magla spustiti", što je jasna aluzija na ustašku pjesmu Spustila se gusta magla, koja slavi Antu Pavelića i ustaški pokret.





Nostalgija za djedovom košuljom u pjesmi koja se zove po Pavelićevu citatu



U pjesmi Ljutu travu na ljutu ranu, što je gotovo pa izravan citat ustaškog poglavnika Ante Pavelića iz 1934. godine, Thompson pjeva "Onu istu našu košulju mi pripremi, na tavan je stavi, za mene je spremi, bit će ona opet i sinu po mjeri, kao što je bila mom djedu i meni", što je jasna aluzija na crne košulje koje su nosili hrvatski fašisti u vrijeme NDH, odnosno na želju da se iste košulje opet vrate u upotrebu.





U pjesmi Geni kameni, koja je djelomično izvedena na dočeku Vatrenih u Zagrebu, Thompson pjeva: "Loša bila 45., rasula nas preko svijeta." Zašto je za jednog simpatizera ustaškog pokreta loša bila 1945., godina koju cijeli svijet pamti po pobjedi nad nacizmom i fašizmom, nije teško pogoditi. Naime, tada su Thompsonovi favoriti u Drugom svjetskom ratu izgubili, a ustaše su pobjegle od partizana i saveznika i to "preko svijeta" (prvenstveno u Južnoj Americi uz nemalu pomoć Katoličke crkve).





U pjesmi Lijepa li si, jedan od stihova je "Herceg-Bosno srce ponosno." Herceg-Bosna je svojevrsni ekvivalent SAO Krajine, u kojoj je postojao i zloglasni logor za Bošnjake. Osnovali su je HDZ i HDZ iz Bosne i Hercegovine 18. studenog 1991. godine, a 28. kolovoza 1993. proglasili su je republikom. Hrvatska je tijekom postojanja Herceg-Bosne, koja je potpuno je ukinuta tek 1996., financirala i organizirala tu samozvanu republiku. Mate Boban bio je njen presjednik od 1991. do 1994. godine, a njegov grob može se vidjeti i nekoliko kadrova u spotu "Lijepa li si". Zbog zločina počinjenih na području "Herceg-Bosne" prošle su godine, između ostalih, pravomoćno osuđeni Slobodan Praljak, koji se ubio u sudnici, zatim bivši predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić (25 godina zatvora) te bivši ministar obrane Bruno Stojić (20 godina zatvora).









Najstrašnije od svega - Jasenovac i Gradiška Stara



No uvjerljivo najstrašnija pjesma koju je Thompson pjevao je Jasenovac i Gradiška Stara, pjesma koja veliča klanje Srba u ustaškim koncentracijskim logorima za vrijeme Drugog svjetskog rata.



O kakvoj se pjesmi radi, možda najbolje govori njezin tekst:



"Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara

Kroz Imotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure

U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila



Oj, Neretvo, teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu

Ko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani

Ko je reka, jeba li ga ćaća, da se Crna Legija ne vraća



Gospe sinjska, ako si u stanju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju

Oj, Račane, jeba ti pas mater, i onome tko je glasa za te

Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića"



Podsjetimo, Index je prije punih 15 godina objavio snimku koja dokazuje da je Thompson na svojim koncertima pjevao pjesmu Jasenovac i Gradiška Stara, koja slavi Antu Pavelića i ustaške zločine nad Srbima. Thompson je, podsjetimo i na to, prvo tvrdio da se toga ''ne sjeća'', ali je nedugo nakon toga priznao da je dotičnu pjesmu ipak pjevao i to, da se poslužimo Thompsonovim riječima, ''svugdje po hrvatskim trgovima i dvoranama''. Više o Thompsonovom muljanju oko izvođenja pjesme "Jasenovac i Gradiška Stara" možete čitati ovdje.



Daliću, Modriću i ostali - poslušajte "Jasenovac i Gradišku Staru" pa nam opet recite da nema ništa sporno u Thompsonu



Nakon toga je još jednom pokušao demantirati da je pjevao Jasenovac i Gradišku Staru, a Index ga ovom prilikom još jednom poziva da nas tuži ako je neistina da je ikada pjevao pjesmu koja veliča Antu Pavelića i klanje Srba u koncentracijskim logorima NDH.



Ovom prilikom pozivamo i izbornika Dalića i kapetana Luku Modrića, ali i sve one koji uporno brane Thompsonov nastup na dočeku koji je trebao ujediniti Hrvatsku - poslušajte pjesmu Jasenovac i Gradiška Stara u izvedbi Marka Perkovića Thompsona i Joška Tomičića pa nam još jednom recite da u njegovu nastupu na dočeku Vatrenih nema ništa sporno.



Za one koji nisu shvatili - video je ilustrativan i ne prikazuje Thompsona kako pjeva koljačku pjesmu, ali na audio snimci koja ga prati zabilježen je Thompsonov glas koji pjeva dotičnu pjesmu. Da ju je pjevao je, u konačnici, priznao i sam Thompson.



(Index)