Upitan o izjavi predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejmana Ugljanina da "nije predsjednik Bošnjaka u Srbiji", Aleksandar Vučić je rekao da je on predsjednik i Srbima i Bošnjacima i Mađarima.

Aleksandar Vučić

"Ja sam predsjednik i Srbima i Bošnjacima i Mađarima i više sam uradio sa svojim timom za njih i nastaviću to da radim", izjavio je Vučić.



Na pitanje o izjavi poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarha Irineja da je položaj Srba u današnjoj Crnoj Gori "uporediv sa položajem Srba u nekadašnjoj NDH", Vučić je odgovorio da Srbija želi dobre odnose sa Crnom Gorom.



"Mi želimo što bolje odnose sa Crnom Gorom i što bolji položaj našeg naroda i nadam se da ću uskoro imati priliku da razgovaram sa legitimnim i legalnim predstavnicima srpskog naroda u toj zemlji", rekao je.



Vučić je komentarisao i to što je Velika Britanija, kako su naveli pojedini mediji "protiv rješenja za Kosovo".



"Ne mislim da su protiv rješenja, oni su zapravo za to da Srbija prizna nezavisnost Kosova i to da Srbija tu ne dobije ništa, to za nas nije kompromisno rješenje. Oni se nadaju i očekuju da bi Srbija mogla u punom kapacitetu priznati nezavisnost Kosova, kao što je to Velika Britanija učinila. Ne moram da vam govorim koliko je to realno", dodao je.



O izjavi ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija da Srbija za Kosovo lobira poklanjanjem oružja, Vučić je istakao da Srbija ima državnu firmu "Jugoimport - SDPR" koja radi i prodaje oružje, za šta ima dozvolu.



"Mi prodajemo oružje, ne poklanjamo ga i mi se time hvalimo i ponosimo. Mi te puteve izgrađujemo od toga što zarađujemo. Mi prodajemo u skladu sa pravilima međunarodnih zakona, kao i u skladu sa zakonima Srbije", rekao je.



Predsjednik Srbije je izrazio i uvjerenje da Priština neće početi sa formiranjem Zajednice srpskih opština (ZSO) do 4. avgusta, što je rok iz Brisela.



"Oni imaju jedan jedini cilj, a to je kako da se zauzme sjever Kosova. Njih ne zanima ZSO, nikad ih to nije zanimalo. Oni to nama nude kao konačno rješenje. Ono što je obaveza iz Briselskog sporazuma, nama da bude konačno rješenje", kazao je.



Upitan zašto je država Srbija nastavila da finansira nacionalnu aviokompaniju Air Serbia, Vučić je rekao da je država "možda pomagala zbog leta za Njujork", ali da za sve druge nema problema.



"Air Serbia je ubjedljivo u regionu najbolja nacionalna aviokompanija. Mi smo mala zemlja, nismo mi Turkish Airlines ili Turska", zaključio je.



Vučić je prethodno obišao početak radova na obilaznici oko Beograda od mosta na Savi kod Ostružnice do Bubanj Potoka.



Glavni izvođač radova je kineska kompanija Power Construction Corporation of China, a proizvođač je beogradski ogranak azerbejdžanske kompanije Azvirt.



Dionica je dugačka 19,5 kilometara, a sa prilaznim saobraćajnicama dužina dionice iznosi 20,4 kilometara. Vrijednost radova je 207 miliona eura, a rok za radove je 20. jul 2021. godine. Radovi se finansiraju iz zajma Eksim banke iz Kine i to 85 posto radova, dok se ostalih 15 posto finansira iz budžeta Srbije.



