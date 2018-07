Slovenski predsjednik Borut Pahor u ponedjeljak je obavijestio parlament da nikoga neće predložiti za mandatara nove vlade jer su mu potencijalni kandidati za tu dužnost priznali da do sada nisu uspjeli okupiti potrebnu većinu od 46 zastupnika u 90-članom Državnom zboru.

Borut Pahor / 24sata.info

Nakon izbora održanih 3. lipnja Pahor je mandat ponudio Janezu Janši, čija je Slovenska demokratska stranka (SDS) dobila 25 zastupničkih mjesta, ali je on odbio mandat priznavši da za izbor za premijera i svoje vlade u parlamentu nema potrebne koalicijske partnere i 46 ruku, iako se nada da bi se to "idućih tjedana" moglo promijeniti.



U pismu koje je Pahor u ponedjeljak uputio predsjedniku parlamenta Mateju Toninu on navodi da ga je o neuspjehu dosadašnjih pregovora s potencijalnim koalicijskim partnerima obavijestio i čelnik Liste Marijana Šarca (LMŠ), iako i on ovog tjedna nastavlja s pokušajima osiguranja većine, s neizvjesnim ishodom.



Tako postizborna situacija u Sloveniji i više od mjesec i pol nakon izbora ostaje neriješena, s nesigurnim izgledima za formiranje vlade.



Pahor je u pismu Toninu predložio da se sjednica na kojemu će se parlament obavijestiti o sadašnjoj situaciji održi što prije kako bi država stabilnu vladu dobila što prije te kako bi se otklonila prijeteća mogućnost prijevremenih izbora na jesen, ako se solucija ne nađe.



Sjednica parlamenta, kako se očekuje, održat će se u petak, nakon čega nastupa dvotjedni rok u kojemu kandidate za mandatara ponovo može predložiti predsjednik države, ali i parlamentarne stranke i skupine koje prikupe 10 zastupničkih potpisa, a u međuvremenu se očekuje nastavak koalicijskih pregovora i nove konzultacije zastupničkih klubova s predsjednikom države, javila je Hina.





(FENA)