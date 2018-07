Pravno obvezujući sporazum Beograda i Prištine ključna je točka za europski put Srbije i Kosova i bit će temelj za održivu regionalnu stabilnost, poručila je u ponedjeljak u beogradskim medijima austrijska ministrica za Evropu, integracije i vanjske poslove Karin Kneissl, sugerirajući Srbiji i Kosovu da se ugledaju na Francusku i Njemačku.

Karin Kneissl / 24sata.info

"Evropska unija stalno naglašava važnost dijaloga između Beograda i Prištine. Zemlje EU su više nego oprezne u pogledu uvoza otvorenih pitanja od novih članica i odlučne su da u budućnosti ne dođe do takve situacije", istaknula je u intervjuu Večernjim novostima Kneissl.



Podsjećajući da je evropska agenda potraga za sveobuhvatnom normalizacijom odnosa u obliku pravno obvezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, Kneissl je naglasila kako će taj sprazum biti "ključan za europski put Srbije i Kosova" i oslonac održive regionalne stabilnosti, prenosi Hina.



Kao šefica diplomatije države koja do kraja godine predsjeda Unijom, Kneissl poručuje da će se službeni Beč i dalje zalagati za proširenje Unije, a Srbiji i Kosovu sugerira da se u uspostavi boljih odnosa ugledaju na Francusku i Njemačku.



"Nema razloga da Beograd i Priština ne okrenu novu stranicu u odnosima kad su to mogli uraditi stoljetni neprijatelji Francuska i Njemačka i mnogi drugi. U potpunosti podržavamo napore visoke predstavnice Federice Mogherini da pomogne u traženju rješenja", rekla je Kneissl beogradskom listu.





(FENA)